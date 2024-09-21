محافظ البحيرة تتفقد مدارس أبوحمص وتؤكد أهمية خفض الكثافات (صور)

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، مركز ومدينة أبو حمص لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، وذلك بحضور اللواء حسن موافى - السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس - السكرتير العام المساعد ويوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن مركز أبو حمص.

جولة محافظة البحيرة بعدد من المدارس، فيتو

جولة محافظة البحيرة بعدد من المدارس، فيتو





تفقد مدرستي الإرشاد الإعدادية بنات وأبوحمص الثانوية المشتركة

واستهلت الدكتورة جاكلين عازر جولتها بتفقد مدرسة الإرشاد الإعدادية بنات التي تضم ٩٢٤ طالبة موزعات على ٢١ فصلا دراسيًا حيث تابعت إنتظام الحصص الدراسية والمعامل، مشددة على أهمية خلق بيئة تعليمية محفزة ومناسبة للطلاب والمعلمين على حد سواء، وضرورة توفير الوسائل التعليمية الحديثة والاهتمام بالصيانة الدورية للمرافق المدرسية، لضمان سير العملية التعليمية بانتظام وفاعلية.

كما قامت عازر بتفقد مدرسة أبو حمص الثانوية المشتركة وخلال جولتها داخل الفصول الدراسية، تابعت المحافظ مع الطلاب والمعلمين، مؤكدةً على ضرورة التعاون بين جميع أطراف العملية التعليمية، والإلتزام بالعمل الجاد لتوفير بيئة دراسية تساهم في التفوق.





محافظ البحيرة تؤكد على تطوير المدارس وتخفيف الكثافات

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن محافظة تضم ٤١٩٥ مدرسة، تخدم ما يزيد على مليون و٦٥٠ ألف طالب وطالبة، موضحة أنه تم إنشاء ٢٩ مدرسة جديدة ما بين إحلال وتوسعة وإنشاءات جديدة، بإجمالي ٤٦٢ فصلًا دخلوا الخدمة في العام الدراسي الجديد بتكلفة ٢٠٨ ملايين جنيه، كما يجري حاليًا إنشاء ٣٧ مدرسة إضافية تشمل ٦١٨ فصلًا دراسيًا بتكلفة ٧٥٦.٧ مليون جنيه، وذلك بهدف خفض الكثافات الطلابية ليصل عدد الطلاب في كل فصل إلى ٤٥ طالبًا فقط.





كما كشفت المحافظ عن خطط مستقبلية هامة لتطوير قطاع التعليم بالبحيرة، من بينها إنشاء أول مدرسة للمتفوقين بمدينة دمنهور بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى مدرسة يابانية جديدة بمركز الدلنجات بتكلفة ٥٦ مليون جنيه، كما أكدت على الإستعانة بمعلمين بنظام الحصة ومعلمين من أصحاب المعاشات لسد العجز في الكوادر التعليمية.





جولة محافظة البحيرة بعدد من المدارس، فيتو

جولة محافظة البحيرة بعدد من المدارس، فيتو

التأكد على الالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم

واختتمت المحافظ جولتها بالتأكيد على التزام محافظة البحيرة بتنفيذ كافة قرارات وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام العملية التعليمية، مشيرةً إلى أهمية الالتزام بالحضور اليومي للطلاب، حيث يعد الحضور أحد العناصر الأساسية لنجاح العملية التعليمية.



كما أكدت على ضرورة تدريب المعلمين على المناهج الجديدة التي تهدف إلى تعزيز المهارات الأساسية وربط التعليم بسوق العمل، مشيرةً إلى أن المحافظة تسعى دائمًا لدعم التعليم وتطويره بما يتناسب مع رؤية الدولة للنهوض بالعملية التعليمية.