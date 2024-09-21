انتظام 565 ألف طالب بأول يوم بالعام الدراسي الجديد في البحيرة (صور)

انطلقت صباح اليوم السبت الدراسة بمدارس البحيرة وانتظم الطلاب والطالبات بمختلف المراحل والنوعيات الدراسية داخل ١٤٥٠ مدرسة تعمل يوم السبت موزعة على جميع الادارات التعليمية الثمانى عشر ومن المقرر أن تستكمل الدراسة غدا الأحد كليا بجميع مدارس المحافظة البالغ عددها ٤٢٢٩ مدرسة بكافة مراحلها الدراسية.

كما يوجد حوالى ١٦٣٩١١٥ طالبا وطالبة مقيد بمدارس المحافظة ( ٩٧٧ رياض أطفال رسمى وخاص ودولى _ ١٨١٩ ابتدائى رسمى وخاص ودولى _ ١٠٢١ إعدادى عام وخاص ومهنى _ ١٩٦ ثانوى عام وخدمات _ ٢١٦ ثانوى فنى وخدمات ).

انتظام طلاب البحيرة بأول يوم دراسي، فيتو

انتظام طلاب البحيرة بأول يوم دراسي، فيتو





جاء ذلك وسط اجراءات احترازية مكثفة والتأكيد على جميع مديرى عموم الإدارات التعليمية من إتمام كافة الاستعدادات وتشكيل غرف عمليات للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية وتفعيل القرارات الوزارية وتوجيهات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتوره جاكلين عازر _ محافظ البحيرة.

وقال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب بمدارس البحيرة والتعامل مع أية مشكلة طارئة من خلال انعقاد دائم لغرفة العمليات المركزية بالمديرية والتى تم ربطها بغرف عمليات فرعية مماثلة بكل إدارة تعليمية مشيرا إلى أنه قد سبق وتم عقد عدة اجتماعات لبحث كافة الاستعدادات والانتهاء من حركة النقل والندب والتأكد من تطبيق كافة الضوابط الواردة فى الكتاب الدورى للوزارة.

كما تم متابعة جاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال الطلاب والعام الدراسي الجديد من خلال جولات ميدانية مكثفة على جميع مدارس الإدارات التعليمية وتم التأكد من سلامة بوابات التعقيم بالمدارس حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة ومراجعة دورات المياه واسلاك الكهرباء وبلاعات الصرف والنوافذ والشبابيك والأثاث والمقاعد والتأكيد على نظافة المدارس من الداخل والخارج وكذا الانتهاء من طلاء ودهان الأسوار وتجديد الاعلام وتقليم الأشجار وتهذيبها.

محافظ البحيرة، فيتو





ولفت إلى أن المعلمون قد قاموا اليوم باستقبال الأطفال بالمدارس بالورود وتوزيع الحلوى والإعلام المصرية مصحوبة بفقرات غنائية وطنية لازالة الرهبة من نفوس الطلاب وظهور المدارس في أبهى صورة لاستقبال طلابها

واستهلت جميع المدارس اليوم يومها الدراسى الأول بتحية العلم وترديد النشيد الوطنى وكلمة فى طابور الصباح للترحيب بالطلاب الجدد وتم التشديد على ضرورة تحقيق الانضباط الادارى داخل الإدارات التعليمية والمدارس وتطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين

جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التى أجرتها الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة اليوم يرافقها يوسف الديب_ وكيل الوزارة على عدد من مدارس إدارة ابو حمص التعليمية لتفقد ومتابعة انتظام العام الدراسي الجديد حيث قاما بتفقد مدرستى الإرشاد الإعدادية بنات ومدرسة ابو حمص الثانوية المشتركة وقاما بمتابعة انتظام اليوم الدراسى بالمدرستين وإطمأنا على نظافة المدارس وتنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المنظمة.



