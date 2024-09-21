تعرف على مواعيد وقنوات عرض مسلسل "برغم القانون"

تصدر مسلسل “برغم القانون"، للفنانة إيمان العاصي، تريند جوجل في الساعات الماضة، وتسائل الجمهور عن مواعيد وقنوات عرض المسلسل، عبر شاشات التلفزيون.

قنوات عرض برغم القانون



مسلسل، “برغم القانون”، يعرض من الأحد إلى الخميس، قصة ريمون مقار، وتأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، ومسلسل برغم القانون من 30 حلقة، وبدأت إذاعة الحلقة الأولى منه يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024.

وتدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار درامي داخل مدينة بورسعيد لزوجة تستيقظ في أحد الأيام وتكتشف اختفاء زوجها ثم تبدو لها التفاصيل بأنه هرب قاصدًا وتاركًا لها طفلين.

وتبدأ الزوجة في رحلة البحث عن الزوج، وطوال هذه الرحلة تظهر لها الكثير من التفاصيل التي كانت مخفية عنها طوال 10 سنوات مدة زواجها من ذلك الرجل.