السبت 21 سبتمبر 2024
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محافظات

بعد رصد حالات نزلات معوية، إطلاق قوافل طبية إلى أبو الريش ودراو بأسوان

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان مع المسئولين

أشاد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالدور المتميز والمشرف الذي يقوم به العاملون في القطاع الصحي داخل مختلف المستشفيات سواء التابعة لمديرية الصحة أو الهيئة العامة للرعاية الصحية أو بمستشفى أسوان الجامعى.

وأشار إلى أن الجميع يعمل على قلب رجل واحد لتوفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة والنموذجية بالجودة العالية للمواطن الأسوانى فى القرى والنجوع للحفاظ على سلامته من أى أمراض معدية، وهذا ما تجسد واقعًا ملموسًا فى التعامل مع الحالات التى تعرضت للإصابة بنزلات معوية بأبو الريش ودراو خلال الأيام الماضية.

محافظ أسوان يشكر وزير الصحة 

وقدم محافظ أسوان شكره للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان لسرعة التدخل والتعامل مع أى أحداث طارئة، وتسخير كافة الإمكانيات لتوفير الخدمات الصحية بشكل يستحق كل التقدير والإحترام، وهو ما يتم تنفيذه داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى ظل متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الذى عقده محافظ أسوان مع مديرى المستشفيات فى حضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد.

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال أنه من خلال التكاتف والتكامل بين مختلف الأجهزة يتم التعامل مع أى طوارئ بشكل فورى، وخاصة في ظل توافر القوى البشرية والطبية، فضلًا عن الدعم المستمر من وزارة الصحة لتوفير المستلزمات والتجهيزات والأدوية في أي وقت، وبالتوازي تتوافر الأَسِرّة داخل المستشفيات بشكل كاف لاستقبال أى حالات مرضية.

وأشار إلى أنه في نفس الوقت يتم تنظيم القوافل الطبية بشكل مستمر لتوصيل الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين بمختلف المناطق، فكل ذلك يساهم فى تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة وعلى الوجه الأكمل.

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​ أسوان القوى البشرية طواريء مياه طبية

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