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محافظات

نائب وزير الصحة يزور مستشفى دراو المركزى وقريتى بنبان والرقبة (صور)

زيارة نائب وزير الصحة
زيارة نائب وزير الصحة لمستشفيات أسوان

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تقديم  الخدمات الطبية والعلاجية للحالات التي تعرضت لإصابات بنزلات معوية خلال الأيام الماضية  بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لافتًا إلى أنه تم تسخير كافة الإمكانيات لتلقى هذه الحالات للرعاية المتكاملة داخل المستشفيات المختلفة حتى تماثلهم للشفاء الكامل.

وفى هذا الإطار تابع الدكتور إسماعيل كمال الزيارات الميدانية التي قام بها الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ داخل مستشفى دراو المركزى للاطمئنان على الحالات المرضية المصابة بالنزلات المعوية.

وكذا زيارة عدد من الأهالى بقريتى بنبان والرقبة بدراو لبث الطمأنينة في نفوس المصابين، وأيضًا الأهالى بهذه القرى من خلال وقوف كافة أجهزة الدولة بجانبهم، وهذا ما تجسد واقعًا ملموسًا بقيام الفرق الطبية المركزية المتخصصة بوزارة الصحة، والفرق الفنية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بأخذ عينات من مياه الشرب بالمحطات والمرشحات والمنازل، والتى تم إجراء التحاليل المعملية لها، وأثبتت أنها سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية، وعدم وجود أي تغيرات بها.

كما قام نائب وزير الصحة، ونائب محافظ أسوان بتعريف الأهالى وتوعيتهم بالطرق السليمة الواجب اتباعها للتغلب على الإصابة بالنزلات المعوية.

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​ أسوان المياه مصابين مستشفيات دراو

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