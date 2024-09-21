أولياء الأمور يرافقون أبناءهم إلى المدارس في أول يوم دراسي بالبحيرة (بث مباشر)

العام الدراسي الجديد، توافد الطلاب من محافظة البحيرة، صباح اليوم السبت، على المدارس، في أول أيام العام الدراسي الجديد ورافقهم أولياء أمورهم إلى المدارس سيرا على الأقدام.

وأجرت “فيتو” بثا مباشرا لرصد دخول الطلاب إلى فصولهم وسط حالة من الفرحة والنشاط مع بداية العام الدراسي الجديد، ملتزمين بارتداء الزي المدرسي.

انطلاق العام الدراسي الجديد 2024

انطلق اليوم السبت العام الدراسي الجديد 2024-202، في عدد من المدارس على مستوى محافظات الجمهورية والتى تعمل بنظام الفترتين.

العام الدراسى الجديد في المدارس

وانطلق العام الدراسي الجديد 2024-2025، في 12 محافظة، وهي: "الجيزة، والإسماعيلية والفيوم والمنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج والبحيرة وكفر الشيخ وأسوان والأقصر وقنا، وشمال سيناء".



بينما تنتظم الدراسة غدا الأحد في مدارس: الإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء ومطروح، والقاهرة.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس اليوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.