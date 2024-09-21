السبت 21 سبتمبر 2024
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إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالصالحية الجديدة في الشرقية

حالات تعد على الأراضي
حالات تعد على الأراضي الزراعية بالصالحية الجديدة

أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام مديرية الزراعة بالشرقية بتنفيذ حملة إزالة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية لـ 4 حالات تعد على مساحة واحد قيراط و8 أسهم بجمعية مفارق عثمان بالصالحية الجديدة.

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وجاء ذلك بحضور المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومجلس مدينة الحسينية والمهندس محمد حسين عبده مدير عام حماية الأراضى والمهندس محمود شعبان مدير مكتب زراعة الصالحية الجديدة، وذلك لحماية الأراضي وضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات عليها في المهد.

استخدام معدات تحسين الأراضي 

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن عمليات الإزالة تمت باستخدام معدات تحسين الأراضي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وتم التنبيه بالمرور الدائم على الأحواض لرصد أي حالة تعد وتنفيذ الإزالة في المهد قبل تفاقمها وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وأشار المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إلى مجهودات مديرية الزراعة وتعاونها مع الجهاز التنفيذي في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة بجميع أشكالها وتطبيق القانون على المخالفين.

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الكهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة ابناء محافظة الشرقية التنسيق مع الاجهزة الامنية التنيبق مع الاجهزة التنفيذية جمعية مفارق عثمان الصالحية الجديدة

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