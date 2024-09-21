حمزة نمرة يتصدر تريند اليوتيوب بـ "استنوا شوية" | فيديو

نجح الفنان حمزة نمرة، في تصدر تريند اليوتيوب، بأغنيته الجديدة “استنوا شوية"، والذى طرحها منذ ساعات قليلة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”

في هذا السياق، وصلت نسبة مشاهدة أغنية “استنوا شوية”، 600 ألف مشاهدة، وأحتلت الترتيب الثالث عبر تريند الميوزك.

وأغنية استنوا شوية لحمزة نمرة من كلمات فلبينو أحمد ومن ألحان حمزة نمرة وتوزيع موسيقي.

أغنية حمزة نمرة الجديدة

وكان الشاعر الغنائي فلبينو أحمد، كشف كواليس تحضيرات أغنية حمزة نمرة الجديدة استنوا شوية قبل طرحها اليوم.

قال فلبينو أحمد في تصريح خاص لـ فيتو: "اشتغلنا على الأغنية لمدة 4 شهور، كنا بنحاول وبنجرب كلمات علي الألحان، ولكنه فنان جميل كان فكرني همل وهزهق وانا كنت معتقد أنه هيزهق بسبب التغيير الكتير مني لأن الموضوع جديد عليا وأول مرة أكتب بالطريقة دي لأني بحترم رؤية حمزة وأفكاره وبحترم اللي بيقدمه للجمهور ".

وتابع فلبينو: “وحاولت أعمل مع حمزة الجديد عليا وهو أني أعمل أغنية حاستها أنا وهو وندور على رؤية توصف تفاصيل صغيرة بيحسها الناس لذلك استقرينا علي أغنية استنوا شوية وكانت بالنسبة لي تحدي”.