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ثقافة وفنون

حمزة نمرة يطرح أغنيته الجديدة "استنوا شوية" (فيديو)

أغنية حمزة نمرة الجديدة،
أغنية حمزة نمرة الجديدة، فيتو

طرح حمزة نمرة  أغنيته الجديدة استنوا شوية، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

 

أغنية حمزة نمرة الجديدة استنوا شوية 

أغنية استنوا شوية لحمزة نمرة من كلمات فلبينو أحمد ومن ألحان حمزة نمرة وتوزيع موسيقي Metehan.

 

أغنية حمزة نمرة الجديدة 

وكان الشاعر الغنائي فلبينو أحمد،  كشف كواليس تحضيرات أغنية حمزة نمرة الجديدة  استنوا شوية قبل طرحها اليوم.

قال فلبينو أحمد في تصريح خاص لـ فيتو: "اشتغلنا على الأغنية لمدة 4 شهور، كنا بنحاول وبنجرب كلمات علي الألحان، ولكنه فنان جميل كان فكرني همل وهزهق وانا كنت معتقد أنه هيزهق بسبب التغيير الكتير مني لأن الموضوع جديد عليا وأول مرة أكتب بالطريقة دي لأني بحترم رؤية حمزة وأفكاره وبحترم اللي بيقدمه للجمهور ". 

 

وتابع فلبينو: “وحاولت أعمل مع  حمزة الجديد عليا وهو أني أعمل أغنية حاستها أنا وهو  وندور على رؤية  توصف تفاصيل صغيرة بيحسها الناس لذلك استقرينا علي أغنية استنوا شوية وكانت بالنسبة لي تحدي”.

 

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