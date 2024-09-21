سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

سعر اليورو ، أستقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، وفقا لآخر التحديثات.

وتقدم "فيتو"، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.

اليورو - فيتو

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سعر اليورو فى البنك المركزي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في بنك مصر

53.64 جنيه للشراء.

54.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

53.62 جنيه للشراء.

54.28 جنيه للبيع.

اليورو - فيتو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

53.64 جنيه للشراء.

54.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

ماذا تعرف عن عمله اليورو ؟

اليورو (Euro) هى العملة الرسمية للاتحاد الاوروبى واليورو متقسم الى 100 يوروسينت، كما ان اليورو يتم استعمالة من قبل عده دول معروفة باسم منطقة اليورو الدول الا وهى: ( النمسا وبلجيكا وقبرص وفينلاندا وفرنسا والمانيا واليونان وايرلاندا وايطاليا ولوكسيمبورج ومالطا وهولاندا وپورتوجال وسلوفينيا وسلوفاكيا واسبانيا واستونيا) .