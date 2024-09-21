السبت 21 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

تداول 43 ألف طن و784 شاحنة بضائع متنوعة بمواني البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (11) سفينة وتم تداول (43000) طن بضائع و(784) شاحنة و(106) سيارات.

معدل تداول الحاويات 

وشملت حركة الواردات 34000 طن بضائع و443 شاحنة و76 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع و341 شاحنة و30 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة CORN وعلى متنها 29 ألف طن ألومنيوم قادمة من إندونيسيا والسفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما شهد ميناء نويبع تداول 4800 طن بضائع و384 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي، أور، آيلة وبريدج، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1321 راكبا بموانيها. 

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الواردات ميناء سفاجا البحري

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