الخميس 19 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

بدء عملية صيانة ورفع كفاءة 22 كيلو متر من الطريق الإقليمى

الطرق
الطرق

انتهت الشركات القائمة على رفع كفاءة الطريق الإقليمى من وضع الحواجز تمهيدا لصيانة 22 كيلو متر من الطريق فى استجابة سريعة لمطالب رفع كفاءتها.

وبدأت الجهات المشرفة على مشروعات الطرق، في تنفيذ خطة رفع كفاءة بعض الطرق على رأسها الطريق الاقليمى، وذلك فى إطار خطط رفع كفاءتها والحفاظ على الشبكة القومية للطرق، بعد التقدم الذى شهدته مصر فى تصنيف الطرق العالمى.


خطط صيانة الطرق 

وتستعد مجموعة أوراسكوم لإجراء عدد من المعاينات على أرض الواقع لبدء أعمال الصيانة بشكل سريع لعدد من القطاعات على الطريق الإقليمى على رأسها القطاع من المنوفية الى مدخل القليوبية   لخدمة الركاب وحركة التجارة على الطريق .

وتأتى أعمال الصيانة نظرا للاهتمام الشديد من جانب القائمين على الطرق وبالرغم من مرور أقل من عشر سنوات على افتتاح الطريق الاقليمى، فقد تم إسناد أعمال إعادة رفع الكفاءة والتطوير والصيانة للطرق لشركة أوراسكوم، حيث يعد الطريق الإقليمى هو الأكبر فى الشرق الأوسط ويبلغ طوله 400 كيلو متر ويربط العديد من المحافظات ووسائل وأماكن الإنتاج ببعضها البعض.

 

 

 

 


ويعد الطريق الدائري الإقليمي، من أهم الطرق بمصر، ويمتد القوس الشمالي الغربي بالطريق الدائري الإقليمي من التقاطع مع طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، حتى التقاطع مع طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بطول 400 كيلو متر، ويربط 15 محافظة، ويشمل 4 حارات، بينما يضم القوس الشمالي الغربي من الطريق الدائري الإقليمي.

ويضم الطريق الدائري الإقليمي، عددا من المداخل الرئيسية، هي مدخل الكيلو 43 طريق القاهرة - بلبيس، الكيلو 42 طريق الكريمات، الكيلو 49 طريق القاهرة - الإسماعيلية، الكيلو 55 طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، والكيلو 55 طريق القاهرة - السويس، والكيلو 56 طريق القاهرة - العين السخنة، ويضم مدخلا عند الكيلو 68 طريق القاهرة الإسكندرية - الصحراوي. 
 

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الشبكة القومية للطرق الطريق الاقليمى الطريق الدائري حركة التجارة طريق الدائري

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