عرض "حريم النار" في ختام مهرجان مسرح الهواة (صور)

استقبل مسرح السامر بالعجوزة، مساء أمس الجمعة، العرض المسرحي "حريم النار" آخر العروض المسرحية المشاركة في مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين، دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

عرض حريم النار

العرض لفرقة جمعية بورسعيد للتنمية، تأليف شاذلي فرح، وإخراج مجدي الشناوي.

وتدور أحداثه حول مجموعة من النساء يتحدثن بلسان حال نساء قرى الصعيد والريف، اللاتي يعانين من العادات والتقاليد العقيمة التي تسجن الأنثى منذ ولادتها في بيت أبيها، ثم بيت زوجها، وبمجرد وفاة الزوج تصبح هي السجينة والسجانة لبناتها، لتستمر المأساة عبر الأجيال.

أبطال مسرحية حريم النار

"حريم النار" أداء: سارة هاني، عزة وجدي، سلمى هاني، سارة حجازي، ليلى عبد القادر، حنين محمد، هبة مجدي، تنفيذ ديكور مجدي نجم، إضاءة محمد عبد الرؤوف، إكسسوارات ضحى السيد، مؤثرات محمد هريسة، ماكياج جايدا الجباس، مساعد مخرج شادي حامد، ومي محمد، ومخرج منفذ سليمان رضوان.