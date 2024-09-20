عرض "طقوس إيزا" و"حريم النار" ضمن مهرجان مسرح الهواة الليلة

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، مساء اليوم الجمعة، عرضين مسرحيين، ضمن فعاليات مهرجان "مسرح الهواة" في دورته العشرين، دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، والمقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

عرض طقوس إيزا

يأتي العرض المسرحي الأول بعنوان "طقوس إيزا" لفرقة المصراوية المسرحية بالجمعية المصرية لهواة المسرح، تأليف وإخراج خالد العيسوي، ويعرض في السادسة مساءً.

و أحداث العرض مستوحاة من الأسطورة المصرية القديمة "إيزيس وأوزوريس"، ويتناول كيف قام أوزير ببناء الحضارة في عصره بعلمه وابتكاراته، وأيضا كيف استطاعت "إيزا" استرداد حق زوجها من "ست" بالحب الخالد دون الانتقام أو سفك الدماء.

عرض حريم النار

أما العرض الثاني لفرقة جمعية بورسعيد للتنمية والبيئة، ويحمل عنوان "حريم النار"، تأليف شاذلي فرح، وإخراج مجدي الشناوي، ويقدم فى الساعة الثامنة مساءً.

وتدور أحداثه حول مجموعة من النساء يتحدثن بلسان حال نساء قرى الصعيد والريف، اللاتي يعانين من العادات والتقاليد العقيمة التي تسجن الأنثى منذ ولادتها في بيت أبيها، ثم بيت زوجها، وبمجرد وفاة الزوج تصبح هي السجينة والسجانة لبناتها، لتستمر المأساة عبر الأجيال.

يعقب العرضين المسرحيين ندوة نقدية بمشاركة النقاد د. حسام أبو العلا، د. طارق عبد العزيز، د.محمد زعيمة.