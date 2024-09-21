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ثقافة وفنون

اليوم، ختام وإعلان جوائز الدورة 20 من مهرجان مسرح الهواة

مهرجان مسرح الهواة،
مهرجان مسرح الهواة، فيتو

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في السابعة مساء اليوم السبت، حفل ختام وإعلان جوائز مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين، دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة. 

مهرجان مسرح الهواة 

و شارك في دورة المهرجان هذا العام 11 عرضا مسرحيا، من العروض المسرحية المتميزة لفرق الهواة التي تقدمها فرق الجمعيات الثقافية خلال عام، بهدف تشجيع المبدعين في مجال العمل المسرحي. 

وكرم المهرجان أسماء الفنانين والكتّاب والقيادات الراحلين وهم: د. عايدة علام، أحمد حلاوة، أشرف عبد الغفور، علاء عبد العزيز، محمد البطاوي، محمد لبيب، محمود الجندي، وممدوح أبو يوسف.

بجانب تكريم الفنانات القديرات: عايدة فهمي، ماجدة منير، نهاد أبو العينين، والناقدة القديرة منحة البطراوي، ومن الفنانين: أحمد إسماعيل، خالد الذهبي، سعيد صديق، عادل عبده، ياسر علي ماهر، والمخرجين جمال قاسم ومجدي مجاهد.

لجنة تحكيم العروض 

وتكونت لجنة التحكيم من الفنانين طارق الدسوقي د. نبيلة حسن، د. وليد الشهاوي، سامح مجاهد، ومهندس الديكور فادي فوكيه.

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مسرح السامر بالعجوزة مسرح السامر مهرجان مسرح الهواة الهيئة العامة لقصور الثقافة

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