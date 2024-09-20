ناقش 7 قضايا، وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة مع "المجلس الأطلنطي" (صور)
استهل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثاني من زيارته لواشنطن بالمشاركة في مائدة مستديرة "بالمجلس الاطلنطي" The Atlantic Council بعنوان "محادثة مع وزير خارجية مصر: في ظل ديناميكيات إقليمية متغيرة ومتطورة باستمرار".
و استعرض وزير الخارجية والهجرة العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، حيث تناول إطلاق جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين مؤخرًا، وتناول جهود الإصلاح الاقتصادي التي تضطلع بها مصر على المستوى الوطني.
شهدت الفعالية حوارًا تفاعليًا لـ وزير الخارجية مع الحضور حول أبرز القضايا الإقليمية، وقدم الوزير عبد العاطى شرحا وافيا لموقف مصر من الحرب الإسرائيلية على غزة والتطورات فى السودان وليبيا والصومال وأمن الملاحة في البحر الأحمر والقرن الأفريقي وسد النهضة الإثيوبي.
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