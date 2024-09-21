وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر، وقضية مياه النيل حياة أو موت، وخسائرنا بسبب انخفاض عائدات قناة السويس 6 مليارات دولار، لا بد لإسرائيل أن تنسحب من رفح ومحور فيلادلفيا

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج: تقسيم السودان خط أحمر، ومياه النيل قضية حياة أو موت.

"هناك كارثة إنسانية في السودان"

وأضاف وزير الخارجية، في تصريحات لقناة الشرق السعودية أن "هناك كارثة إنسانية في السودان"، وأن "الاهتمام الغربي ضعيف للغاية" بهذه المسألة، مؤكدا أن مصر "مع وحدة السودان، والدعم الكامل لمؤسسات الدولة"، كما أكد أن "تفتيت وتقسيم السودان خط أحمر، لن نقبل به".

وتحدث الوزير عن "الجهود الكبيرة" التي تبذلها مصر في السودان، وقال إنه "كان لنا السبق بجمع كل الأطياف السياسية في القاهرة".

وأوضح أن "هناك تدفقًا للأسلحة داخل السودان، يؤدي إلى مزيد من صب الزيت على النار"، لافتًا إلى أن القاهرة "تنسق مع الأطراف كافة للتوصل لوقف إطلاق النار.. لقد نجحنا في إقناع الدولة السودانية بفتح معبر إدري الحدودي مع تشاد".

القاهرة متمسكة بـ"حقوقها المائية" في نهر النيل

وحول أزمة "سد النهضة "الإثيوبي، شدد على أن القاهرة متمسكة بـ"حقوقها المائية" في نهر النيل، و"لا تفريط فيها ولا تهاون"، كما وصف المياه بأنها "قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر".

وأكد أن "مصر هي الدولة الوحيدة التي تعتمد بشكل كامل على مصدر وحيد للمياه، وهو نهر النيل"، معتبرًا أن هذا النهر "دولي عابر للحدود، وبالتالي ينطبق عليه القانون الدولي".

وأجاب عن سؤال لـ"الشرق" بشأن عدم استبعاد العمل العسكري في قضية "سد النهضة"، قائلا: "سندافع عن مصالحنا في إطار القانون الدولي".

ولفت: "مصر قادرة على الدفاع عن أمنها المائي، وستدافع عن نفسها في حالة وجود تهديد".

مسارات التفاوض مع إثيوبيا توقفت منذ 2023

وقال: إن "جميع مسارات التفاوض مع إثيوبيا توقفت منذ 2023، نتيجة المراوغة والتفاوض بسوء نية"، لافتًا إلى أن هذه المفاوضات "لم توصل إلى شيء، وكان هناك استغلال للمفاوضات لفرض الأمر الواقع عن طريق بناء السد".

وطالب الوزير بـ "اتفاق قانوني ملزم حول تشغيل سد النهضة الإثيوبي"، مشددًا على أن هذا الاتفاق "يجب أن يتضمن مبدأ عدم إلحاق الضرر بدول المصب".

وأكد عبد العاطي أن القوات المصرية في الصومال ليست لها علاقة بالتوتر مع إثيوبيا.

وأشار في تصريحات لقناة الشرق السعودية، إلى أن "إسرائيل تخلق توترًا في الشرق الأوسط لا يخدم مصالح الاستقرار"، مشددًا على أن "عمليات القتل المستمرة في غزة، عنصر دافع لعمليات التصعيد بالمنطقة".

السياسات الأحادية لا تخدم سوى التصعيد

وأكد عبد العاطي أنه تحدّث مطولًا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، "للعمل على التدخل والضغط على الجانب الإسرائيلي"، من أجل "التوقف عن السياسات الأحادية التي لا تخدم سوى التصعيد، ولا تخدم مصالح الاستقرار في المنطقة"، مشيرًا إلى أن القاهرة "حذّرت مرارًا وتكرارًا من فتح جبهة أخرى في المنطقة نتيجة لسياسات أحادية واستفزازية"، يقوم بها طرف "من أجل التصعيد في المنطقة".

وأوضح وزير الخارجية أن "التصعيد في لبنان والبحر الأحمر والمنطقة بأكملها مرتبط بالعمل على وقف إطلاق النار في غزة"، مؤكدًا أن "القاهرة معنية بالاستقرار، والجهود مستمرة لمنع انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة".

الخزانة المصرية تخسر 600 مليون دولار شهريًا

وأشار عبد العاطي إلى أن "مصر أكبر طرف متضرر من عدم الاستقرار في البحر الأحمر"، مشيرًا إلى أن "الخزانة المصرية تخسر 600 مليون دولار شهريًا، بسبب انخفاض عائدات قناة السويس، و6 مليارات دولار هي إجمالي الخسائر".

ولفت وزير الخارجية إلى أن "التواصل مع إيران مستمر، وهدفنا وقف التصعيد وعدم انزلاق المنطقة لحرب إقليمية"، مضيفًا: "تواصلت مع وزير الخارجية الحالي بهدف إيصال رسالة مفادها، ضرورة وقف التصعيد وعدم انزلاق المنطقة لحرب إقليمية، والحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه".

وكشف وزير الخارجية أن "المشكلة الحقيقية أمام وقف إطلاق النار في غزة، هي غياب الإرادة السياسية في إسرائيل"، مشيرًا إلى أنه "لا خلافات واسعة بشأن صفقة غزة الحالية، ولكن نحتاج لتوافر الإرادة السياسية".

وأكّد عبد العاطي أن "الجهد المصري مع قطر والولايات المتحدة، لن يتوقف ونعمل على حقن دماء الفلسطينيين".

لا بد لإسرائيل أن تنسحب من معبر رفح ومحور فيلادلفيا

وشدّد عبد العاطي على أنه "لا بد لإسرائيل أن تنسحب من معبر رفح ومحور فيلادلفيا، والعودة لوضع ما قبل 7 أكتوبر".

وأشار الوزير إلى أنه "لا حديث عن اليوم التالي للحرب، إلا بعد وقف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ووقف إطلاق النار، وتمكين السلطة الفلسطينية، باعتبارها السلطة الشرعية المعنية بإدارة شئون غزة، والتأكيد على وحدة القطاع مع الضفة الغربية، وبدء مسار جدّي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية".