حبس 3 عناصر اجرامية بالقليوبية

قررت نيابة مركزالخانكة بالقليوبية حبس 3 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة مختلفة الأعيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما قررت النيابة ارسال المضبوطات الى المعمل الجنائى وطلب تحريات مباحث مركز شرطة الخانكة حول ظروف وملابسات الواقعة وطلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.



كما قررت نيابة العبور حبس عنصر اجرامى ايضا بحوزته بندقية خرطوش وفرد محلى و1.5 كيلو مخدرات 4 ايام على ذمة القضية.

وتلقت مديرية امن القليوبية اخطارا يفيد ورود معلومات بقيام عناصر تشكيل عصابى مسلح بدائرة مركز شرطة الخانكة بحيازة اسلحة نارية وزخيرة.

وتم تشكيل فريق بحث وتوصلت تحرياته الى ان المتهمين 3 اشخاص ولهم معلومات جنائية ويحوزون اسلحة نارية الية وخرطوش وذخيرة وعقب تقنين الاجراءات قامت قوة كبيرة من مباحث المركز والقى القبض عليهم جميعا وبحوزتهم 2 بندقية آلية و2 بندقية خرطوش وطبنجة وفرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

كما القت مباحث قسم ثانى العبور القبض على عنصر إجرامى له معلومات جنائية وبحوزته بندقية خرطوش وفرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و1,200 كيلو جرام من الحشيش المخدر ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

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