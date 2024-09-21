السبت 21 سبتمبر 2024
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وكيل تعليم البحيرة يتفقد عددا من المدارس بأول يوم دراسي (صور)

وكيل تعليم البحيرة،
وكيل تعليم البحيرة، فيتو

تفقد يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة صباح اليوم السبت انتظام الدراسة بعدد من مدارس إدارة أبوحمص التعليمية للوقوف على انضباط سير العملية التعليمية من خلال  مدرستى السيد أبو زيد الابتدائية ومدرسة أبوحمص للتعليم الأساسي. 

كما شهد طابور الصباح وشارك الطلاب الإذاعة المدرسية وتحية العلم رمز البلاد ودليل الولاء والانتماء وحب الوطن ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبداللطيف- وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة.


 

وكيل تعليم البحيرة يتفقد عدد من المدارس، فيتو
وكيل تعليم البحيرة يتفقد عدد من المدارس، فيتو
وكيل تعليم البحيرة يتفقد عدد من المدارس، فيتو

ورحب بالطلاب والتلاميذ الجدد داخل المدارس ووجه بأهمية اطلاعهم على كافة المبادرات والمشروعات القومية الضخمة المنفذة فى كافة المجالات وعلى رأسها مبادرة الرئيس  "بداية" وزراعة ١٠٠ مليون شجرة في مواجهة التغيرات المناخية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " المنفذة بمراكز وقرى محافظة البحيرة.

وأكد أنه  قد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لاستقبال العام الدراسي الجديد من صيانة المدارس ومتابعة تسليم الكتب المدرسية والانتهاء من خطة الندب والنقل بين المدارس لسد العجز لضمان استقرار العملية التعليمية وتدريب عدد كبير من المعلمين وفق خطة الوزارة للتدريب مشيرًا إلى أن فرق لجان المتابعة الميدانية والمراجعة الداخلية والحوكمة  والإدارات التعليمية قاموا بالمرور على معظم الإدارات التعليمية ومدارسها بنطاق المحافظة وتم متابعة ورصد اللمسات والتجهيزات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد وظهور المدارس في أجمل صوره لاستقبال طلابها.

وكيل تعليم البحيرة يتفقد عدد من المدارس، فيتو
وكيل تعليم البحيرة يتفقد عدد من المدارس، فيتو


 

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة قيام مديرى الإدارات التعليمية بمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بالمدارس بنطاق إداراتهم ووجه بضرورة تحقيق الانضباط وتفعيل الأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح ونظافة المدارس وتنفيذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية الطلاب والتلاميذ من الأمراض المعدية.

وأشاد الديب خلال جولته اليوم مع أول أيام الدراسة بالإقبال الكبير والمتزايد من الطلبة والتلاميذ على المدارس وسط أجواء من الفرحة والسعادة الغامرة ببدء العام الدراسى الجديد، متمنيًا عاما دراسيا موفقا لجميع الطلبة والمعلمين بمحافظة البحيرة.

 

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