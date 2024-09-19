الخميس 19 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ البحيرة تشهد الملتقى الكشفي لفرق الجوالة بمركز رشيد (صور)

فريق الجوالة بالبحيرة
فريق الجوالة بالبحيرة

شهدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة الملتقى الكشفي لفرق الجوالة 2024 بمركز شباب رشيد، وذلك ضمن احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي الذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام، وذلك بحضور المهندس حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، اللواء حسن موافى - السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس - السكرتير المساعد،والعميد  حسام شبل - المستشار العسكري والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية ومواطني رشيد.

 

عروض مميزة من الفرق المشاركة 

 حيث تفقدت محافظ البحيرة الفرق المشاركة في إقامة الخيام وأماكن الإقامة للفرق وكل ما يلزم المعسكر من تجهيزات وأعمال فنية تم تدريب الشباب عليها ضمن أنشطة الجوالة التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بمراكز الشباب، ويتضمن الملتقى ورش عمل، أنشطة عملية، وعروض مميزة من الفرق المشاركة باعتبارها فرصة مناسبة لتعزيز  وبناء شبكة قوية من القادة الكشفيين.


‏التعرض لأي طوارئ، وتفقدت عرض لفرقة الجوالة

كما شهدت الدكتورة جاكلين عازر تدريب عملي لكيفية التدخل السريع في حالة التعرض لأي طوارئ، وتفقدت عرضا لفرقة الجوالة، بالاضافة الى تفقد وحدة التدريب المتنقل التابعة لمبادرة حياة كريمة لتعليم السيدات الحياكة وكذلك معرض المنتجات اليدوية التابع لنادي الفتاة بمركز شباب رشيد حيث يضم مصنوعات يدوية وخزفية.

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