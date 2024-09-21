محافظ كفرالشيخ يتفقد المدارس لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية

‏تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، عددًا من المدارس شملت مجمع مدارس هدي شعراوي ومدرسة سيدي طلحة الابتدائية ومدرسة الوحدة العربية بمدينة كفرالشيخ، وذلك لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية والإطمئنان على الطلاب بجميع المراحل التعليمية، داعيًا الطلاب بالاجتهاد في تحصيل العلم والحفاظ علي الأثاث والوسائل التعليمية، بحضور أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ والدكتور علاء جودة وكيل مديرية التربية والتعليم، والمهندس أحمد العوضي رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة، وعدد من القيادة التنفيذية.

وخلال تفقده للفصول المدرسية، شدد محافظ كفرالشيخ، بتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب، وحث المعلمين على بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل مستوى تعليمي، متمنيًا للطلاب عامًا دراسيًا مليئًا بالنجاح والتفوق، وللمعلمين مزيدًا من التوفيق في أداء رسالتهم النبيلة.

‏أكد محافظ كفرالشيخ، أن الدولة تولي أهمية كبيرة بالتعليم، لدوره المحوري في بناء المجتمع كونه أحد أهم ركائز التنمية الشاملة، لافتًا أن المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانيات التي تساعد على رفع مستوى التعليم بجميع المراحل التعليمية المختلفة.

محافظ كفر الشيخ يشدد علي سلامة الطلاب

كلف محافظ كفرالشيخ، بمتابعة أعمال اللجنة المشكلة للمرور علي المدارس والسلامة الانشائية وتسليم الكتب الدراسيّة، لتحسين جودة التعليم وسلامة الطلاب والمعلمين، والحفاظ على البنية التحتية للمدارس، لافتًا أنه تم الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمباني ومراجعة جميع النوافذ وسلامتها وغسيل خزانات المياه وتطهيرها وصيانة بالوعات الصرف الصحي ومراجعة طفايات الحريق وجميع الوصلات الكهربائية وتجديد الأعلام وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية.

وكان محافظ كفرالشيخ، قد كلف برفع درجة الاستعداد للعام الدراسي الجديد بكافة المدارس على مستوى المحافظة، وإزالة أي إشغالات حول أسوار المدارس، والتأكد من كفاءة منظومة النظافة والإنارة العامة بمحيط المدارس.

جدير بالذكر: أن العملية التعليمية انتظمت بـ 431 مدرسة علي مستوي 13 إدارة تعليمية بالمحافظة، شملت طلاب الصفوف الأول، في أول يوم دراسي، منهم 205 مدرسة ابتدائية، و102 مدرسة إعدادية، و91 مدرسة للتعليم الأساسي، و3 مجمعات مدارس، و6 مدارس تعليم فني، و24 مدرسة تعليم ثانوى عام.