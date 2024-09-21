السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط 7 أطنان دقيق
ضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها حوالي 7 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

العثور على جثة شاب تغيب عن منزله داخل حفرة بالأقصر

ضبط عنصر إجرامي غسل 19 مليون جنيه بتجارة السلاح فى الإسكندرية

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإدارة العامة لشرطة التموين البيع بأزيد من السعر المقرر الاعلان عن الأسعار التلاعب بأسعار الخبز الرقابة على الأسواق

مواد متعلقة

العثور على جثة شاب تغيب عن منزله داخل حفرة بالأقصر

ضبط عنصر إجرامي غسل 19 مليون جنيه بتجارة السلاح فى الإسكندرية

العثور على 71 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالجيزة

القبض على 14 شخصا بينهما سيدتان لقيامهم بأعمال سرقات متنوعة بالقاهرة (صور)

العثور على مصنع مخدرات داخل مخبز تحت الإنشاء بمدينة بدر

في أول أيام العام الدراسي، ضبط كتب مدرسية مطبوعة بدون ترخيص داخل مطبعة بالنزهة

القبض على مهندس اعتدى على سيدة وحطم سيارتها في مدينة نصر

حالة الطرق اليوم، انتظام حركة السيارات بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

الطقس في أول أسبوع لـ الخريف، انخفاض في الحرارة 5 درجات، أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، شبورة مائية على الطرق السريعة، القاهرة تسجل 35 مئوية

بعد حالات النزلات المعوية، جمال شعبان يكشف حقيقة ما يحدث في أسوان

توقفوا عن الشراء، خبير اقتصادي يوجه رسالة تحذير للمستثمرين في الذهب

إثيوبيا تشعل الحرب، الأمهرا تكشف لحظة إرسال آبي أحمد شحنات أسلحة لانفصاليين بالصومال (فيديو)

ارتفاع جديد.. أسعار سبائك الذهب فى الصاغة وصلت لكام ؟

النيابة العامة تخلي سبيل صلاح التيجاني بكفالة مالية

أوامر رئاسية بمحاسبة الاتحادات المشاركة في أولمبياد باريس 2024

بعد شراء شقة جديدة، 4 خطوات لنقل ملكية عداد الكهرباء

ads

منوعات

المزيد

فأر يجبر طائرة على هبوط اضطراري في كوبنهاجن، ما القصة؟

دراسة: الاحتباس الحراري يزيد نسبة النباتات الضارة في بحيرات القطب الشمالي

أعمال شغب داخل أحد السجون في كازاخستان

إقرار عقوبة السجن 3 سنوات بحق الغنوشي وصهره في قضية "اللوبيينج"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت 21 -9-2024

الراتب يصل لـ25 ألف جنيه.. توفير 6200 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسباب وأعراض الكوليرا وطرق العلاج والوقاية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى يمترون، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 34 بسورة مريم (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والترقية بالعمل

ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية