البابا تواضروس: المسكونية موضوع شيق وينمو في جميع الكنائس

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن المسكونية موضوع شيق وينمو في جميع الكنائس.

واستضاف المقر البابوي بالقاهرة، حفل تكريم خريجي الدفعة الثامنة من المعهد المسكوني للشرق الأوسط، وكذلك ختام الدورة المكثفة للدفعة التاسعة بحضور نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، ونيافة المطران سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وقدس الأرشمندريت دمسكينوس الأزرعي رئيس دير القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في مصر القديمة، والدكتور القس رفعت فكري الأمين المشارك في مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الإنجيلية ممثلًا عن رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر.

وشهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية حفل تكريم خريجي الدفعة الثامنة من المعهد المسكوني للشرق الأوسط، وألقى كلمة أشار خلالها إلى أن المسكونية موضوع شيق، وينمو في جميع الكنائس.

كما ألقيت عدة كلمات من نيافة الأنبا يوليوس، والدكتور زاهي عازار مدير المعهد، والأب الدكتور كميل وليم سمعان أستاذ الكتاب المقدس بكليات اللاهوت الكاثوليكية، وآلسي وكيل، المدير التنفيذي للمعهد. وقدمت الحفل الإعلامية نورا إدوارد المسؤول الإعلامي للمعهد.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة التاسعة للمعهد المسكوني للشرق الأوسط عُقِدت للمرة الثانية في مصر وذلك في بيت الأنافورا لمدة أسبوعين، حيث بدأت فعالياتها مساء يوم الاثنين ٩ سبتمبر الجاري واختتمت اليوم، وضمت عشرين طالبًا وطالبة، قادمين من خمس دول، هي مصر ولبنان وسوريا والأردن والسودان.