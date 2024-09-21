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اقتصاد

مواصفات واسعار آيفون 16 برو مقابل آيفون 16 برو ماكس

هاتف آيفون، فيتو
هاتف آيفون، فيتو

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن أبرز الفروق بين هاتفى آيفون الجديدين آيفون 16 برو آيفون 16 برو ماكس، ولذلك نقدم خلال السطور أبرز الفروق بين هاتفى آيفون الجديدين فى المواصفات والاسعار. 

مواصفات آيفون 16 برو 

يأتى هاتف آيفون 16 برو بشاشة مقاس 6.3 بوصة وهى أصغر من موديل برو ماكس لكن يتشابه مع الموديل الأعلى فى  حجم الحواف ومعدل التحديث والتصميم ونوع الشاشة OLED ونفس معدل التحديث يبلغ 120 هرتز. 

كما يأتي الهاتف متشابها من الخلف مع طراز بروماكس فى شكل الكاميرا الخلفية الثلاثية، ونفس الألوان التيتانيوم الأسود والطبيعى والصحراوى والأبيض. 

وبالنسبة للكاميرات فهى متشابهة فى الهاتفين برو بروماكس، حيث يأتى آيفون 16 برو بكاميرا مدمجة جديدة بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر رباعي البكسل من الجيل الثاني تدعم  التقاط فيديو بدقة 4k. 

كما تم إضافة كاميرا  فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل مع التركيز التلقائي، ويأتي كلا إصدار آي Pro أيضًا مع مستشعر بدقة 12 ميجابكسل يتميز بعدسة مقربة 5x مع طول بؤري 120 مم. 

أما البطارية فيحتوي آيفون 16 برو على بطارية بسعة 3600 مللي أمبير في الساعة 

وهى أقل من بروماكس لكن سرعات الشحن هي نفسها، حيث تبلغ  سرعة الشحن السلكي 30 وات و25 وات مع دعم الشحن اللاسلكي MagSafe.

وبالنسبة للسعر فيبدأ  هاتف آيفون 16 برو  من 999 دولارًا. 

مواصفات آيفون 16 برو ماكس 

 

بعد طرحه، ما مميزات هاتف آيفون 16 iphone

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اما هاتف آيفون 16 برو ماكس فهو اكبر من حيث الشاشة حيث يحتوي  على شاشة مقاس 6.9 بوصة مع بطارية بسعة أكبر تبلغ  4700 مللي أمبير في الساعة. 

ويتشابه المعالج فى آيفون 16 برو ماكس مع نظيره برو حيث يعمل بشريحة A18 Pro، ويحتوي كلا الهاتفين على وحدات معالجة مركزية سداسية النواة مع نواتين للأداء وأربعة أنوية للكفاءة ومعالجة رسومية سداسية النواة ويحتوى الإصداران على  على Apple Intelligence، وعلى  زر التحكم في الكاميرا الجديد ويبدأ  سعر هاتف آيفون 16 برو ماكس من 1199 دولارا.

 

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