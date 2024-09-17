الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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محافظ القاهرة يعتمد مخطط منطقة تلال الفسطاط

محافظ القاهرة الدكتور
محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر خليل، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 204، الصادر في 17 سبتمبر 2024، قرار محافظ القاهرة رقم 4749 لسنة 2024، بشأن اعتماد مشروع تعديل تخطيط منطقة تلال الفسطاط ريزدنس، جوهرة الفسطاط سابق، (منطقة بطن البقرة 2)، بحى مصر القديمة طبق، للجارى تنفيذه بالطبيعة والسابق اعتماده بالقرار رقم 4497 لسنة 2022، والمعد بمعرفة المكتب الاستشارى بالنت للتصميمات المتكاملة والتخطيط.

ونص القرار على اعتماد مشروع تعديل تخطيط منطقة تلال الفسطاط ريزدنس جوهرة الفسطاط سابقًا (منطق ة بطن البقرة 2) بحى مصر القديمة، طبقا للجارى تنفيذه بالطبيعة، والسابق اعتماده بالقرار رقم 4497 لسنة 2022 والمعد بمعرفة المكتب الاستشارى، والمعد بمعرفة المكتب الاستشاري (بلانت للتصميمات المتكاملة والتخطيط)، وذلك وفقا لما يلى:
1 - إلغاء خطوط التنظيم أو التخصيصات أو التقسيمات المعتمدة والمتعارضة مع المشروع.
2 -اعتماد الاستخدامات الواردة بالمشروع (سكنى- سكنى تجارى إدارى- مناطق خضراء- أماكن انتظار سيارات- مسجد- مبنى تجارى إدارى- جراج متعدد الأدوار- صالات ألعاب مغطاة -.....) والشوارع الداخلية والخارجية للمشروع طبقا للرسم والجداول الموضحة عليه.
3 - أن يكون النموذج (A) بارتفاع أرضى + (11) دورًا متكررًا) تجارى بالدور الأرضى فقط والإدارى بالدور الأول وباقى الأدوار سكنى.
4 - على أن يكون النموذج 4 Part B)B10: B1 ) بارتفاع (أرضى + 11 دورا متكررا) سكنى.
5 - النموذج 5 Part B)B23: B11 ) بارتفاع (أرض ى ج راج + ً 11 دورا متكررا) سكنى.
6 - الالتزام بالاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والتى وافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2021 خاصة بالبند رقم (10) من الألحكام العامة لا تسرى هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، سكن كل المصريين - الإسكان البديل- لاسكان الاجتماعى.. إلخ.


 

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