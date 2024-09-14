السبت 14 سبتمبر 2024
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محافظ القاهرة يتابع حملات إزالة الإشغالات بشوارع حلوان

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
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قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة بجولة تفقدية بحى حلوان لمتابعة حملات إزالة الإشغالات حول محطة مترو حلوان ، وإجراءات منع عودتها مرة أخرى استجابة لشكاوى المواطنين.

 

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كما تابع محافظ القاهرة إزالة الإشغالات بالشوارع المحيطة بمحطة مترو حلوان والشوارع المؤدية إليها وتسهيل حركة المشاة وإزالة كافة التعديات على حرم الطريق العام.

 

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على منع عودة الإشغالات بالمكان مرة أخرى وإعادة الانضباط للشارع، وتكثيف حملات المتابعة اليومية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لحى حلوان وشرطة المرافق، مع تحسين المظهر العام للشوارع المحيطة بمحطة مترو حلوان.

رافق المحافظ فى جولته، م.أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ،  وقيادات المحافظة.

 

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إبراهيم صابر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة حلوان محطة مترو حلوان

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