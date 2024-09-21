السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تفوق تاريخي للهلال على الاتحاد قبل كلاسيكو الدوري السعودي الليلة

الهلال والاتحاد
الهلال والاتحاد

تقام اليوم السبت مواجهة من العيار الثقيل بين الهلال واتحاد جدة في قمة مباريات الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

تاريخ مواجهات الهلال ضد اتحاد جدة 

سبق وتواجه الاتحاد والهلال في الكلاسيكو السعودي خلال 157 لقاء من قبل، يمتلك الزعيم التفوق فيها بعدما حقق الفوز على العميد في 71 مباراة وخسر أمامه في 50 وتعادلا في 36، وأحرز هجوم الزعيم 249 هدفًا مقابل 183 فقط للاتحاد.

وفي الدوري السعودي تفوق الهلال على خصمه الاتحاد في 16 مواجهة وخسر 6 فقط من أصل 32 مباراة، فيما سجل في شباك النمور 59 هدفًا واستقبل 35.

 

تشكيل الهلال المتوقع ضد الاتحاد


حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، حسان تمبكتي، كاليدو كوليبالي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: سافيتيش، روبن نيفيز، سالم الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم، ألكسندر ميتروفيتش، ليوناردو.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الهلال


حراسة المرمى: برايدراغ رايكوفيتش.

خط الدفاع: فواز الصقور، سعد الموسى، دانيلو بيريرا، حسن كادش.

خط الوسط الدفاعي: فابينيو، نجولو كانتي.

خط الوسط الهجومي: حسام ديابي، حسام عوار، بيرجوين.

خط الهجوم: كريم بنزيما.


موعد مباراة الهلال ضد اتحاد جدة 


تُقام مباراة الهلال ضد الاتحاد في إطار الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتعتبر مباراة الهلال ضد الاتحاد واحدة من أبرز مباريات الموسم، حيث يمتلك كل فريق تاريخًا عريقًا ونجومًا بارزين.

الهلال بقيادة مدربه الجديد، يسعى لتحقيق انتصار يعزز من موقعه في صدارة الدوري، بينما الاتحاد، تحت قيادة كريم بنزيما، يهدف لتحقيق الفوز لتعزيز موقفه في البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتوأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاتحاد والهلال الهلال ضد اتحاد جدة الهلال ضد الاتحاد الهلال واتحاد جدة الدوري السعودي للمحترفين

مواد متعلقة

الدوري السعودي، التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال ضد اتحاد جدة

كلاسيكو السعودية، موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد في دوري روشن

عاشق الشباك، أرقام محمد صلاح أمام بورنموث قبل لقاء اليوم

تأهل علي فرج لنهائي بطولة "Paris Squash 2024" للإسكواش

الأكثر قراءة

الطقس في أول أسبوع لـ الخريف، انخفاض في الحرارة 5 درجات، أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، شبورة مائية على الطرق السريعة، القاهرة تسجل 35 مئوية

بعد حالات النزلات المعوية، جمال شعبان يكشف حقيقة ما يحدث في أسوان

توقفوا عن الشراء، خبير اقتصادي يوجه رسالة تحذير للمستثمرين في الذهب

إثيوبيا تشعل الحرب، الأمهرا تكشف لحظة إرسال آبي أحمد شحنات أسلحة لانفصاليين بالصومال (فيديو)

ارتفاع جديد.. أسعار سبائك الذهب فى الصاغة وصلت لكام ؟

النيابة العامة تخلي سبيل صلاح التيجاني بكفالة مالية

أوامر رئاسية بمحاسبة الاتحادات المشاركة في أولمبياد باريس 2024

بعد شراء شقة جديدة، 4 خطوات لنقل ملكية عداد الكهرباء

ads

منوعات

المزيد

فأر يجبر طائرة على هبوط اضطراري في كوبنهاجن، ما القصة؟

دراسة: الاحتباس الحراري يزيد نسبة النباتات الضارة في بحيرات القطب الشمالي

أعمال شغب داخل أحد السجون في كازاخستان

إقرار عقوبة السجن 3 سنوات بحق الغنوشي وصهره في قضية "اللوبيينج"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت 21 -9-2024

الراتب يصل لـ25 ألف جنيه.. توفير 6200 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسباب وأعراض الكوليرا وطرق العلاج والوقاية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى يمترون، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 34 بسورة مريم (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والترقية بالعمل

ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية