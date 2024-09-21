محمد جمعة يخرج عن صمته للرد على شائعة وفاته

خرج الفنان محمد جمعة، عن صمته للرد على شائعة وفاته التى انتشرت في الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما أثار غضبه.

في هذا السياق، علق على منشورات وفاته من خلال حسابه عبر فيس بوك قائلا: "الأصدقاء الأعزاء والجمهور العظيم أنا بخير ولا صحة لشائعة وفاتي".

وأوضح محمد جمعة أنه سيظهر في بث مباشر ليطمئن جمهوره قائلا: "إن شاء الله هطلع لايف على صفحتي الرسمية شكرا لكل من تكرم بالاطمئنان".

يذكر أن آخر أعمال محمد جمعة فيلم "شقو" مع عمرو يوسف، محمد ممدوح، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، ويسرا، من تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي، وإنتاج أحمد السبكي، وفي رمضان شارك محمد جمعة في مسلسل "صلة رحم".

وتكون مسلسل "صلة رحم" من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024.

مسلسل "صلة رحم" بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.