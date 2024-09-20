عرض "نعيمة" على مسرح السامر ضمن مهرجان الهواة (صور)

على مسرح السامر بالعجوزة، قدم مساء أمس الخميس، العرض المسرحي "نعيمة"، ضمن فعاليات مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين، دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

عرض نعيمة

العرض لفرقة تياترو المكفوفين المسرحية، بجمعية رواد قصر ثقافة أسيوط، تأليف درويش الأسيوطي، إعداد موسيقي وإخراج محمود عيد.

وتدور أحداثه حول الضحية "حسن المغنواتي" الذي عصف بقلبه حب "نعيمة" ابنة الفلاح الثري الذي يرفض بأن تتزوج من حسن، لترتكب أمينة فعلا ضد عادات وتقاليد القرية، ويصبح رأس حسن هو المقابل.

أبطال عرض نعيمة

"نعيمة" أداء تمثيلي: مصطفى كمال، مريم صفوت، منار محمود، جرجس سيدهم، لؤا الصباغ، محمد نصر الدين، حسن أحمد، أميرة محمد، أمنية يوسف، شهد محمود، ملك محمد، علي نور الدين، ومحمد عاطف، ديكور حمدي قطب، تصميم إضاءة محمد جابر، ماكياچ سلوي جنيدي، ملابس أم هاشم حسن، موسيقى محمد عادل، محمود عادل، المنتصر بالله، غناء مصطفى كمال، ومساعد مخرج جرجس سيدهم.