السبت 21 سبتمبر 2024
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اقتصاد

تنمية المشروعات يقدم برامج تدريبية مجانا لشباب دمياط

باسل رحمى
باسل رحمى

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ استمرار الجهاز في تقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة في مصر ومن أهمها البرامج التدريبية التي تعمل على تطوير قدرات ومهارات المواطنين خاصة الشباب لتشجيعهم على الإقبال على العمل الحر مما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوياتهم الاقتصادية.

وأضاف رحمي أن الجهاز سيقوم خلال المائة يوم القادمة بتقديم العديد من الخدمات التدريبية على مستوى كافة المحافظات كمشاركة من الجهاز في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ويأتي هذا في إطار مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المبادرة الرئاسية “بداية”.

وأوضح رحمي أن الجهاز سيعمل الفترة المقبلة على تكثيف الدورات التدريبية التي ينظمها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لدعم رواد الأعمال بكافة المحافظات لتعريفهم بالكثير من المفاهيم عن المشروعات الابتكارية ودراسات السوق والتمويلات المتاحة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكيفية تنفيذ أفكار مشروعاتهم على أرض الواقع بالإضافة إلى العمل على تأهيل مجموعة متميزة من المدربين المعتمدين للقيام بأعمال التوجيه والمشورة لرواد الأعمال لمساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم والاستفادة من الخدمات التي يقدمها الجهاز ومختلف جهات الدولة سواء كانت خدمات مالية أو فنية.

 

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أنه يتم حاليا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومحافظة دمياط وبمعاونة جامعة دمياط تنفيذ برنامجا تدريبيا طموحا للشباب بمحافظة دمياط باعتبارها إحدى المحافظات الصناعية الواعدة في عدد من القطاعات وعلى رأسها صناعة الأثاث التي تتمتع بقدرة تنافسية كبيرة في الأسواق المحلية والعالمية. وأوضح رحمي أنه من المخطط تنفيذ برنامج تدريبي يشمل تدريب المدربين TOT لتأهيل  مدربين متخصصين وتدريب رواد  ورائدات أعمال لمساعدتهم على بدء مشروعاتهم الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة بمحافظة دمياط.

وأكد رحمي أن هذه الدورات ستقدم تدريبا متخصصا وفقا للمعايير الدولية والمعتمدة من منظمة العمل الدولية تتضمن الوسائل والطرق الحديثة لإعداد دراسات الجدوى وخطط العمل وآليات مواجهة المشكلات والتعامل مع الأزمات والتعريف بالأسس المحاسبية والمالية وإدارة الوقت مما يساعد أصحاب المشروعات الجدد أو المحتملين على الإعداد الجيد لمشروعاتهم وتحقيق أفضل عائد من الموارد المالية والبشرية المتاحة لديهم مما ينعكس إيجابا على تحقيق الأرباح والتوسع في المشروعات.

وأضاف رحمي أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار مشاركة الجهاز كشريك استراتيجي لمنظمة العمل الدولية في برنامج وظائف لائقة لشباب مصر – معا لتنمية شباب دمياط، بهدف دعم رواد الأعمال وذلك من خلال توفير خدمات التدريب والتوجيه والمشورة والدعم الفني.

ووجه رحمي الدعوة لشباب محافظة دمياط للتوجه لفرع الجهاز بالمحافظة  للتعرف على تفاصيل هذه الدورات وكيفية الاستفادة منها.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن لمن يرغب في الاستفادة من هذه البرامج التدريبية التقديم عبر الرابط الموضح.

 

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تنمية المشروعات باسل رحمي الرئيس التنفيذي جهاز تنمية المتوسطة والصغيرة باسل رحمي الرئيس التنفيذي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة المبادرة الرئاسية بداية المشروعات الصغيرة في مصر

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