وزير التعليم يأمر بنقل طلاب إحدى المدارس في سوهاج لأعمال الصيانة (فيديو)

العام الدراسي الجديد، غضب الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، أثناء تفقد مدرسة صبرى أبو حسين بمدينة ناصر بمحافظة سوهاج بسبب سوء النظافة وعدم وجود مقاعد كافية في الفصول.

وشدد الوزير على مدير الأبنية التعليمية بسوهاج عمل صيانة فورا للمدرسة من الميزانية الخاصة بند الصيانة ونقل الطلاب إلى أقرب مدرسة بالمنطقة.

كان فى استقبال الوزير الدكتور محمد عبدالهادى نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبدالجابر سكرتير عام محافظة سوهاج الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

وجارى تفقد مدارس مدينة اخميم للاطمئنان على سير العملية التعليمية بمحافظة سوهاج.

وزير التربية والتعليم فى أول يوم دراسى يتفقد 10 مدارس

وتفقد الوزير مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات بحي غرب سوهاج، ومدرسة اللواء نبيل فراج الابتدائية بحي غرب سوهاج، ومدرسة باحثة البادية الابتدائية بحي شرق سوهاج، ومدرسة الإعدادية الحديثة بنات بحي شرق سوهاج، ومدرسة ناصر الابتدائية الجديدة بمدينة ناصر.

وبعد ذلك يتوجه إلى مدينة أخميم لزيارة مدرسة عرب الأطاولة الابتدائية الجديدة، ومدرسة الفتح الابتدائية، ومدرسة قدري المشنب الثانوية بنات، ومدرسة أخميم الإعدادية الجديدة بنات، ومدرسة أخميم الإعدادية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.