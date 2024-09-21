السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وزير التعليم يأمر بنقل طلاب إحدى المدارس في سوهاج لأعمال الصيانة (فيديو)

وزير التعليم يأمر
وزير التعليم يأمر بنقل طلاب إحدى المدارس في سوهاج

العام الدراسي الجديد، غضب الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، أثناء تفقد مدرسة صبرى أبو حسين بمدينة ناصر بمحافظة سوهاج بسبب سوء النظافة وعدم وجود مقاعد كافية في الفصول.

وشدد الوزير على مدير الأبنية التعليمية بسوهاج عمل صيانة فورا للمدرسة من الميزانية الخاصة بند الصيانة ونقل الطلاب إلى أقرب مدرسة بالمنطقة.

 

 

 

كان فى استقبال الوزير الدكتور محمد عبدالهادى نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبدالجابر سكرتير عام محافظة سوهاج الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

وجارى تفقد مدارس مدينة اخميم للاطمئنان على سير العملية التعليمية بمحافظة سوهاج.

وزير التربية والتعليم فى أول يوم دراسى يتفقد 10 مدارس 

 

 

 

وتفقد الوزير مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات بحي غرب سوهاج، ومدرسة اللواء نبيل فراج الابتدائية بحي غرب سوهاج، ومدرسة باحثة البادية الابتدائية بحي شرق سوهاج، ومدرسة الإعدادية الحديثة بنات بحي شرق سوهاج، ومدرسة ناصر الابتدائية الجديدة بمدينة ناصر.

وبعد ذلك يتوجه إلى مدينة أخميم لزيارة مدرسة عرب الأطاولة الابتدائية الجديدة، ومدرسة الفتح الابتدائية، ومدرسة قدري المشنب الثانوية بنات، ومدرسة أخميم الإعدادية الجديدة بنات، ومدرسة أخميم الإعدادية  

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

وزير التربية والتعليم يتفقد مدرسة الإعدادية الحديثة بنات في سوهاج (صور)

طالبة تتخلص من حياتها في سوهاج

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التربية والتعليم بسوهاج الأبنية التعليمية الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف اول يوم دراسي دكتور محمد عبدالهادى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

مواد متعلقة

وزير التربية والتعليم يتفقد مدرسة الإعدادية الحديثة بنات في سوهاج (صور)

وزير التربية والتعليم يصل سوهاج في أول يوم دراسي لتفقد 10 مدارس

رئيس جامعة سوهاج يتابع الاستعدادات النهائية لاعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة

الأكثر قراءة

توقفوا عن الشراء، خبير اقتصادي يوجه رسالة تحذير للمستثمرين في الذهب

ارتفاع جديد.. أسعار سبائك الذهب فى الصاغة وصلت لكام ؟

أحمد فتوح يظهر في تشكيل الزمالك أمام فريق 2005

ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء 3 جنيهات وانخفاض البلدي

120 جنيها خلال 24 ساعة، ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب

محافظ القاهرة يتفقد انتظام العملية التعليمية بعدد من المدارس (صور)

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

فأر يجبر طائرة على هبوط اضطراري في كوبنهاجن، ما القصة؟

ads

منوعات

المزيد

فأر يجبر طائرة على هبوط اضطراري في كوبنهاجن، ما القصة؟

دراسة: الاحتباس الحراري يزيد نسبة النباتات الضارة في بحيرات القطب الشمالي

أعمال شغب داخل أحد السجون في كازاخستان

إقرار عقوبة السجن 3 سنوات بحق الغنوشي وصهره في قضية "اللوبيينج"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت 21 -9-2024

الراتب يصل لـ25 ألف جنيه.. توفير 6200 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا XEC (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والترقية بالعمل

ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟ الإفتاء تجيب

دعاء بداية العام الدراسي، أذكار لا تفوتها من الكتاب والسنة لطلب النجاح والتوفيق

المزيد
الجريدة الرسمية