القبض علي 4 أشخاص لاستدراج حارس وإجباره على توقيع عقود بالدقهلية

شهدت عزبة محمد علي مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية واقعة استدراج حارس أمن خاص لأرض زراعية وتصويره عاريا وإكراهه على توقيع إصالات أمانة وعقد بيع منزل على يد 4 اشخاص ظنا منهم أنه على علاقه بزوجة أحدهم.

القبض علي 4 متهمين



حيث حضر لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية المدعو " محمد م م م" 47 سنة

حارس أمن إدارى بمصنع غزل ونسيج ببورسعيد، ومقيم عزبة روفائيل منصور - دائرة المركز

مصابًا بجرح وخذى بالجانب الأيمن وكدمات متفرقة بالوجة والظهر والقدمين.

اسماء المتهمين الاربعة

واتهم كل من: م ح ب" 37 سنه سائق، وزوجته ز ر ح ا" 33 سنه ربة منزل، شقيق الأول ح ب41 سنه محامى حر، وشقيق الثانية ر ح ال ش" 32 سنه استورجى، بتهمة استدراجه إلى الأراضى الزراعية والتعدى عليه بالضرب بالأيدى وآلة حادة "مطواة " بحوزة الأول

وإكراهه على التوقيع على " 12 " إيصال أمانة وعقد بيع إبتدائى لمنزله " على بياض "

وتصويره عاريًا بالهاتف المحمول خاصة المتهم الثالث، لاعتقادهم وجود علاقة غير شرعية

بينه وبين الثانية.



ضبط المتهمبن واعترافاتهم

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأضافت الثانية

بوجود علاقة عاطفية بينها والمُبلغ أثناء تواجدها بمنزل أهليتها لوجود خلافات بينها وزوجها

" المتهم الأول " منذ شهر تقريبًا وقيامه بإستدراجها إلى منزله وإقامة علاقة غير شرعية معه برضاها.



وقدم المتهم الثالث عقد البيع والإيصالات المشار اليها وكذا الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة وبفحصه تبين أنه يحوى صور عارية للمبلغ، كما أضاف المتهم الأول بتخلصه من الأداة المستخدمة.

تم إخطار نقابة المحامين بالدقهلية وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية للعرض علي للنيابة العامة.

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