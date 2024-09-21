3 خطوات لحماية الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار

يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات الحفاظ على الأجهزة الكهربائية المنزلية خاصة في فترات تذبذب التيار الكهربائي، مما يهدد تشغيل الأجهزة المنزلية ويؤدي إلى تقليل العمر الافتراضي للأجهزة.

خطوات حماية الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين عن خطوات حماية الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار وهي كالتالي:

استخدام المشتركات الكهربائية متعددة الفتحات والمزودة بحماية من اندفاع التيار

فصل جميع الأجهزة عن القابس الكهربائي المباشر

الانتظار لعدة ثواني عند عودة التيار الكهربائي قبل توصيل الأجهزة مرة آخرى

خطوات الترشيد في استهلاك الثلاجات للكهرباء

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين للاستخدام الأمثل للثلاجة الكهربائية لترشيد الاستهلاك الشهري في فاتورة الكهرباء، وهي كالتالي:

الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات، وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن داخل الثلاجة.

عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة وتركه حتى يبرد.

يجب إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة لأنه يجعلها تعمل بطاقة أكبر وتستهلك كهرباء أ ك ثر.

ثر. ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم فى تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع المنزلي

يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وتم تطبيقها اعتبارا من شهر أغسطس الماضي.

الشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشا

الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشا

الشريحة الثالثة من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بسعر 95 قرشا

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة بسعر 155 قرشا

الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشا

الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلو وات بسعر 2.1 جنيه

الشريحة السابعة أكثر من 1000 كيلو وات بسعر 2.3 جنيه