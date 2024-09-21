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رياضة البحيرة تنفذ معسكرات اليوم الواحد للنشء بمراكز شباب المحافظة (صور)

معسكرات اليوم الواحد
معسكرات اليوم الواحد في بالبحيرة، فيتو

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة -إدارة تنمية النشء بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الإدارة العامة لتنمية النشء معسكرات اليوم الواحد تحت شعار "أبناؤنا مستقبلنا" بالأمس بمركز شباب الكفر الجديد التابع لإدارة شباب الرحمانية، بمشاركة 100 طليع وطليعة للمرحلة السنية من 9 سنوات وحتى 16 سنة.

معسكرات اليوم الواحد لتنمية النشء بالبحيرة، فيتو
معسكرات اليوم الواحد لتنمية النشء بالبحيرة، فيتو
معسكرات اليوم الواحد لتنمية النشء بالبحيرة، فيتو

 

وتهدف المعسكرات إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء نحو الوطن من خلال ورش العمل الخاصة بالتنمية البشرية والخدمة المجتمعية والسلوكيات والتفرقة بين السلوك السلبي والسلوك الإيجابي لدى النشء في هذه المرحلة السنية وتعليمهم كيفية ممارسة السلوك الإيجابي في شتى مجالات حياتهم وذلك في ظل الجمهورية الجديدة.

 

وكان ذلك من خلال ورش عمل حول التنمية المجتمعية، والأنشطة الفنية والإبداعية، والمواطنة، وبالتبادل مع المدربين كما يشارك الطلائع بالألعاب الترفيهية، والترويحية، فى أجواء من الفرح بين الأطفال المشاركين.
 

وأشار الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أهمية ممارسة الرياضة والألعاب الترويحية للمرحلة السنية للنشء من خلال الورش الرياضية وإكسابهم بعض المهارات الحياتية اليومية لبناء أجسامهم بطريقة صحية صحيحة وصقل مواهبهم الفنية واكتشافها من خلال الورش الفنية والأعمال الابتكارية.
 

معسكرات اليوم الواحد لتنمية النشء بالبحيرة، فيتو
معسكرات اليوم الواحد لتنمية النشء بالبحيرة، فيتو
معسكرات اليوم الواحد لتنمية النشء بالبحيرة، فيتو
معسكرات اليوم الواحد لتنمية النشء بالبحيرة، فيتو

والجدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وإشراف الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة

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