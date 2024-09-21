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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره فريق إسبانيول، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني “الليجا”، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو".

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إسبانيول في الدوري الإسباني


حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ميليتاو، أنطونيو روديجر، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل مواصلة الضغط على برشلونة، الذي يحتل الصدارة.

ويمتلك ريال مدريد 11 نقطة في المركز الثالث، بينما يحتل برشلونة الصدارة برصيد 15 نقطة.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه التي تواجه إسبانيول، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، لحساب منافسات الأسبوع السادس من عمر الدوري الإسباني - الليجا.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب الرباعي، دافيد ألابا، إدواردو كامافينجا، داني سيبايوس وإبراهيم دياز.


قائمة ريال مدريد لمواجهة اسبانيول

 

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - فران

خط الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - روديجر - فرلاند ميندي

خط الوسط: بيلينجهام - فالفيردي - مودريتش - تشواميني - أردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس - مبابي - رودريجو - إندريك

حكم مباراة ريال مدريد وإسبانيول
 

واختارت رابطة الحكام خوسيه لويس مونتيرو ليدير لقاء ريال مدريد وإسبانيول، كما سيتواجد ريكاردو دي بورجوس كحكم لتقنية الـ VAR.

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