ليفربول يصارع ريال مدريد على صفقة نجم ليفركوزن

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي معركة كبيرة مع ريال مدريد الإسباني للفوز بصفقة كبرى خلال الانتقالات القادمة، حيث يرغب الريدز في الفوز بخدمات أحد النجوم اللامعين في المدة الأخيرة بالملاعب الأوروبية لتدعيم صفوفه.

فلوريان فيرتز يشعل صراعا بين ريال مدريد وليفربول

وكشفت تقارير صحفية ألمانية عن اهتمام كبير من نادي ليفربول بضم اللاعب فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن في الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت شبكة Deutsche Welle الألمانية أن ليفربول يجهز عرضًا ضخمًا تصل قيمته إلى 92 مليون يورو للحصول على خدمات فيرتز.

ويستهدف ريال مدريد الإسباني ضم لاعب باير ليفركوزن في المدة القادمة، خاصة أنه يعد أحد أبرز المواهب اللامعة في المدة الماضية، وظهر بصورة رائعة مع باير ليفركوزن.

ويبدو أن الصراع سيكون مشتعلًا حول صفقة فيرتز بين ليفربول وريال مدريد، خاصة في ظل تألق اللاعب أخيرًا مع منتخب ألمانيا.

مسيرة فلوريان فيرتز

وانضم فيرتز صاحب الـ 21 عامًا إلى باير ليفركوزن عام 2020 قادمًا من فريق الناشئين بنادي كولن، ويرتبط بعقد رسمي حتى صيف 2027.

وخاض فيرتز 25 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، وسجل 4 أهداف آخرها أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية يوم 7 سبتمبر الماضي.

ولعب فيرتز 158 مباراة بقميص باير ليفركوزن، وسجل 46 هدفًا وقدم 51 تمريرة حاسمة.