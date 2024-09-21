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محافظ أسيوط يقرر صرف مكافأة مالية لـ13 موظفًا لتفانيهم في العمل

اجتماع محافظ أسيوط،
اجتماع محافظ أسيوط، فيتو

استقبل اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المستشار إسلام الحيني مفوض الدولة بمحافظة أسيوط برفقة 13 موظفًا من مديريتي الإسكان والمالية بالمحافظة لتقديم الشكر لهم وتكريمهم على تفانيهم في العمل لقيامهم بعقد جلسات فتح فني خاصة بمناقصات تابعة للمحافظة يوم الأحد الماضي الذي يوافق إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف وقيامهم بتنفيذ الأعمال في موعدها وعدم تأخيرها.

استكمال أعمال جراج الحملة الميكانيكية بأبوتيج


كانت قد انعقدت 3 جلسات لـ 3 لجان من مديريتي الإسكان والمالية يوم الأحد الماضي الذي يوافق إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف – بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة - وذلك بمكتب المستشار مفوض الدولة بديوان عام المحافظة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً للقيام بجلسات فتح فني لمناقصات خاصة باستكمال أعمال جراج الحملة الميكانيكية بأبوتيج واستكمال أعمال تطوير وتشجير ميادين بمنطقة الأربعين واستكمال مبنى مجلس المدينة بمركز ومدينة أسيوط.

جلسات الفتح الفني للمناقصات

قدم محافظ أسيوط، الشكر لهم على إيثارهم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وقيامهم بالعمل يوم الإجازة الرسمية لعدم تأخر جلسات الفتح الفني للمناقصات والذي يترتب عليه تأخير المناقصات علاوة على تكبد المحافظة أموالًا جديدة في الإعلان عن طرح المناقصات مرة أخرى. 

وقدم لهم محافظ أسيوط مكافأة مالية عرفانًا بدورهم وتميزهم في عملهم، كما أهدى المصحف الشريف للمستشار مفوض الدولة معبرًا عن امتنانه وتقديره لكل من يقدر العمل ويؤديه على أكمل وجه، مطالبًا كل موظف بأن يحذو حذوهم ويعمل على إعلاء مصلحة العمل ويجتهد ويتفانى في موقع عمله من أجل هدف واحد وهو رفعة الوطن وتحقيق التنمية المنشود. 

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وأكد محافظ أسيوط بأن المحافظة لا تدخر جهدًا في تكريم المتميزين لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل.

ومن جانبهم عبر الموظفين المكرمين عن بالغ سعادتهم بتكريم محافظ أسيوط لهم مؤكدين على مواصله تأدية واجبهم على أكمل وجه.

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