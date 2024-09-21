بالرسم والبلالين، استقبال التلاميذ في أول أيام الدراسة بالجيزة (صور)

استقبلت مدرسة محمد كريم الابتدائية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، صباح اليوم السبت، تلاميذ الصفوف الأولى، بالبلالين لإضفاء البهجة والسرور وجذبهم للمدرسة في أول يوم دراسي بالعام الدراسى الجديد 2024/2025.

العام الدراسي الجديد

واستقبلت مدرسة محمد كريم الابتدائية الطلاب أنشطة مختلفة مثل تمارين الصباح، ورفع أعلام مصر ورسم على وجه التلاميذ لكسر خوف أول يوم دراسة للأطفال.



وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس اليوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.