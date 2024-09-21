السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أولياء الأمور يتصدرون المشهد بالجيزة بمرافقة أبنائهم في أول أيام العام الدراسي

أولياء الأمور والطلاب
أولياء الأمور والطلاب بالجيزة، فيتو

حرص أولياء الأمور بمحافظة الجيزة على اصطحاب أطفالهم إلى المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد 2025/2024، وانتظارهم خارج أبواب المدارس.

أولياء الأمور أمام المدارس (1)
أولياء الأمور أمام المدارس (1)
أولياء الأمور أمام المدارس (2)
أولياء الأمور أمام المدارس (2)
أولياء الأمور أمام المدارس (3)
أولياء الأمور أمام المدارس (3)
أولياء الأمور أمام المدارس (4)
أولياء الأمور أمام المدارس (4)

وبدأت المدارس منذ قليل، في استقبال الطلاب بمختلف المراحل التعليمية بأول أيام العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة.

ينطلق اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر العام الدراسي الجديد 2024-2025، في عدد من محافظات الجمهورية.

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس اليوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

txt

التعليم: تسليم الكتب خلال الأسبوع الأول من الدراسة

txt

وزير التعليم يتفقد 9 مدارس بأسيوط لمتابعة جاهزيتها قبيل انطلاق العام الدراسي

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

 ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

أولياء الأمور أمام المدارس (5)
أولياء الأمور أمام المدارس (5)
أولياء الأمور أمام المدارس (6)
أولياء الأمور أمام المدارس (6)
أولياء الأمور أمام المدارس (7)
أولياء الأمور أمام المدارس (7)
أولياء الأمور أمام المدارس (8)
أولياء الأمور أمام المدارس (8)

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العام الدراسي الجديد في المدارس العام الدراسي الجديد محافظة الجيزة

مواد متعلقة

بدء توافد الطلاب على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد

جرس الحصة ضرب، انطلاق العام الدراسي الجديد اليوم

الأكثر قراءة

تفاصيل حبس صلاح التيجاني على ذمة التحقيقات بتهمة التحرش بفتاة

تنبيه عاجل من التعليم بشأن الحصة الأولى بأول أيام العام الدراسي الجديد

النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط زاوية التيجاني

درجات الحرارة اليوم السبت 21-9-2024 في مصر

اليوم، الأهلي في مواجهة سهلة أمام جورماهيا الكيني بدوري أبطال أفريقيا

طالبة تتخلص من حياتها في سوهاج

بالرسم والبلالين، استقبال التلاميذ في أول أيام الدراسة بالجيزة (صور)

منها التدخين وارتداء النقاب، التعليم تعلن محظورات العام الدراسي الجديد

منوعات

المزيد

إقرار عقوبة السجن 3 سنوات بحق الغنوشي وصهره في قضية "اللوبيينج"

الأمم المتحدة: 282 مليون شخص في العالم يواجهون الجوع الحاد

وقعت قبل 18عاما، برنامج تلفزيوني يكشف لغز جريمة قتل تركي لوالدته وإخفاء جثتها

أمازون تبلغ موظفيها حول العالم بقرار جديد لنظام العمل بالشركة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

أسعار النحاس اليوم الجمعة 20 - 09- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي.. ليفربول مع وست هام.. إنتر ضد ميلان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 21-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 21-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 21-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية