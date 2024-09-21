السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم السبت 21-9-2024 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، ومن المتوقع أن يسود طقس شديدة الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وعلى السواحل الشمالية.

 

الطقس في أول أسبوع لـ الخريف، انخفاض في الحرارة 5 درجات، أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، شبورة مائية على الطرق السريعة، القاهرة تسجل 35 مئوية

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 21 - 09- 2024

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدل رطب على السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   24 والعظمى 34

القاهرة: المحسوسة: 36

العاصمة الإدارية: الصغرى 24 والعظمى 35

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 37

6 أكتوبر: الصغرى 25 والعظمى 35

6 أكتوبر المحسوسة:  37

بنها: الصغرى 24 والعظمى  34

بنها المحسوسة: 36

الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 30

الاسكندرية: المحسوسة: 33

العلمين الجديدة: الصغرى 23 والعظمى 29

العلمين الجديدة: المحسوسة: 32

مطروح: الصغرى 24 والعظمى 30

مطروح: المحسوسة: 33

سيوة: الصغرى 24   والعظمى 35

سيوة: المحسوسة: 37

كاترين الصغرى 16 والعظمى 30

كاترين: المحسوسة: 32

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 31

بورسعيد: المحسوسة: 34

الزقازيق: الصغرى 23 والعظمى 33

الزقازيق: المحسوسة: 35

الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى  34

الإسماعيلية: المحسوسة:  36

السويس: الصغرى 23 والعظمى 33

السويس: المحسوسة: 35

شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 38

شرم الشيخ: المحسوسة: 40

الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38

الغردقة: المحسوسة: 40

الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 37

الفيوم: المحسوسة: 39

بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 37

بنى سويف: المحسوسة: 39

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 37

المنيا: المحسوسة: 39

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 39

أسيوط: المحسوسة: 41

سوهاج الصغرى  26 والعظمى 41

سوهاج: المحسوسة: 42

الأقصر الصغرى 27  والعظمى 43

الأقصر: المحسوسة: 44

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 43

أسوان: المحسوسة: 44 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت درجات الحرارة المتوقعة اليوم درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

مواد متعلقة

الطقس في أول أسبوع لـ الخريف، انخفاض في الحرارة 5 درجات، أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، شبورة مائية على الطرق السريعة، القاهرة تسجل 35 مئوية

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 21 - 09- 2024

انخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من الخريف

الأرصاد تعلن تحسن الطقس غدا وانخفاض الحرارة 5 درجات

درجات الحرارة غدا السبت 21- 09- 2024 في مصر

خريطة سقوط الأمطار الأسبوع الأول من الخريف

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 21 - 9 - 2024

الأكثر قراءة

تفاصيل حبس صلاح التيجاني على ذمة التحقيقات بتهمة التحرش بفتاة

تنبيه عاجل من التعليم بشأن الحصة الأولى بأول أيام العام الدراسي الجديد

النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط زاوية التيجاني

درجات الحرارة اليوم السبت 21-9-2024 في مصر

اليوم، الأهلي في مواجهة سهلة أمام جورماهيا الكيني بدوري أبطال أفريقيا

طالبة تتخلص من حياتها في سوهاج

بالرسم والبلالين، استقبال التلاميذ في أول أيام الدراسة بالجيزة (صور)

منها التدخين وارتداء النقاب، التعليم تعلن محظورات العام الدراسي الجديد

منوعات

المزيد

إقرار عقوبة السجن 3 سنوات بحق الغنوشي وصهره في قضية "اللوبيينج"

الأمم المتحدة: 282 مليون شخص في العالم يواجهون الجوع الحاد

وقعت قبل 18عاما، برنامج تلفزيوني يكشف لغز جريمة قتل تركي لوالدته وإخفاء جثتها

أمازون تبلغ موظفيها حول العالم بقرار جديد لنظام العمل بالشركة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

أسعار النحاس اليوم الجمعة 20 - 09- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي.. ليفربول مع وست هام.. إنتر ضد ميلان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 21-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 21-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 21-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية