السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 21 - 09- 2024

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس حار نهارًا مائلًا للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس بوادي النطرون غدًا السبت 21-9-2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 19- 09- 2024

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة:36

درجة الحرارة الصغرى:  24

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة المحسوسة: 33

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة المحسوسة:34

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة المحسوسة:41

درجة الحرارة الصغرى: 28

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة المحسوسة: 44

درجة الحرارة الصغرى:28

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد تعلن حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

خريطة سقوط الأمطار الأسبوع الأول من الخريف

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 21 - 9 - 2024

ذروة آخر موجة حارة في صيف 2024 اليوم.. القاهرة تسجل 41 درجة مئوية وجنوب الصعيد يصل لـ 44.. تحذير من الأتربة العالقة والرياح المثيرة للرمال.. وبدء انخفاض درجات الحرارة السبت المقبل

درجات الحرارة اليوم الجمعة 20-9-2024 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 19- 09- 2024

الأرصاد: ذروة الموجة الحارة غدا والقاهرة تسجل 41 درجة مئوية

بدءا من السبت المقبل، انخفاض درجات الحرارة

تحذير من الأتربة العالقة والرياح المثيرة للرمال غدا في هذه المناطق

الأكثر قراءة

سويلم يكشف بداية وانتهاء الدوري ومصير عامر حسين في لجنة المسابقات

خريطة سقوط الأمطار الأسبوع الأول من الخريف

قرار عاجل من كاف للزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

حريق يلتهم 4 منازل بساقلتة في سوهاج

قناة الأهلي تعلن التعاقد رسميًا مع الإعلامي أحمد شوبير

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة دونجا وشلبي قبل مباراة السوبر الإفريقي

الأرصاد تعلن تحسن الطقس غدا وانخفاض الحرارة 5 درجات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 21-9-2024 في القاهرة والمحافظات

ads

منوعات

المزيد

وقعت قبل 18عاما، برنامج تلفزيوني يكشف لغز جريمة قتل تركي لوالدته وإخفاء جثتها

أمازون تبلغ موظفيها حول العالم بقرار جديد لنظام العمل بالشركة

ويكيبيديا تثير الجدل فى تركيا لوصفها سكان قرية تافشان تيبي بعديمي الأخلاق والقتلة

صراع ألماني تركي داخل الاتحاد الأوروبي بسبب "الشاورما"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

أسعار النحاس اليوم الجمعة 20 - 09- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي.. ليفربول مع وست هام.. إنتر ضد ميلان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 21-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 21 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الفيضان في المنام وعلاقتها بالنصر على الاعداء

المزيد
الجريدة الرسمية