بحضور وزير التربية والتعليم، ٥٥٠ مدرسة تعمل بنظام الفترتين تستقبل التلاميذ بسوهاج

تشهد محافظة سوهاج اليوم السبت انطلاقا جزئيا للعام الدراسي الجديد بعدد ٥٥٠ مدرسة تعمل بنظام الفترتين بمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية على مستوى 11 إدارة تعليمية بالمحافظة، على أن تنطلق الدراسة بمختلف مدارس المحافظة فى اليوم التالى الأحد.

اليوم، ٥٥٠ مدرسة تعمل بنظام الفترتين تستقبل الطلاب بسوهاج

وأكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على جاهزية جميع مدارس المحافظة البالغ عددها ٣١٥٧ مدرسة موزعة على مختلف المراحل التعليمية لاستقبال وما يقرب من مليون و٣٤٧ ألفا و٢٤٠ طالبا وطالبة، حيث تم التشديد على جميع المدارس على ضرورة تطبيق كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بتقليل كثافة الفصول، مشيرا إلى وصول جميع الكتب الدراسية التى تم توزيعها على المدارس لتسليمها للطلاب مع بدايه العام الدراسي.

وزير التعليم يتفقد 10 مدارس بسوهاج فى أول يوم دراسى

ويزور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، محافظة سوهاج في أول يوم دراسي للعام الجديد 2024 /2025م، لتفقد 10 مدارس فى مدينتى سوهاج وأخميم، للاطمئنان على سير العملية التعليمية بمحافظة سوهاج، ويرافقه فى الزيارة الدكتور محمد عبد الهادى نائب محافظ سوهاج، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

ويتفقد الوزير مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات بحي غرب سوهاج، ومدرسة اللواء نبيل فراج الابتدائية بحي غرب سوهاج، ومدرسة باحثة البادية الابتدائية بحي شرق سوهاج، ومدرسة الإعدادية حديثة بنات بحي شرق سوهاج، ومدرسة ناصر الابتدائية الجديدة بمدينة ناصر.

وبعد ذلك يتوجه إلى مدينة أخميم لزيارة مدرسة عرب الأطاولة الابتدائية الجديدة، ومدرسة الفتح الابتدائية، ومدرسة قدري المشنب الثانوية بنات، ومدرسة أخميم الإعدادية الجديدة بنات، ومدرسة أخميم الإعدادية القديمة بنين.