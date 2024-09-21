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إقرار عقوبة السجن 3 سنوات بحق الغنوشي وصهره في قضية "اللوبيينج"

الغنوشي، فيتو
الغنوشي، فيتو

أقر القضاء التونسي الحكم الابتدائي بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة مدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل في القضية المعروفة إعلاميا باسم "عقود اللوبيينج".

وقضت الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والمختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف في تونس بسجن راشد الغنوشي حضوريا ووزير الخارجية الأسبق رفيق بوشلاكة غيابيا مدة 3 أعوام سجنا مع النفاذ العاجل.

كما قضت الدائرة بتغريم راشد الغنوشي ورفيق بوشلاكة بمعية الممثل القانوني لحركة النهضة بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه في قضية "اللوبيينج" وقدرها 1مليون و170 ألفا و478 دولارا أمريكيا و35 سنتا.

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