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رياضة

جوميز: لدينا بعض المشاكل وأثق بلاعبي الزمالك في مباراة السوبر

جوميز
جوميز

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك إن مباراة الشرطة الكيني اليوم في إياب دور الـ32 للكونفدرالية كانت صعبة، وإن فريقه لعب بعصبية في الشوط الأول.
 

وأضاف جوميز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" أهدرنا فرصتين في الشوط الأول، والأداء كان أفضل في الشوط الثاني وسجلنا هدفين، والزمالك يستحق الفوز والتأهل لدور المجموعات وهو ما تحقق ".
 

وتابع المدير الفني قائلًا:" أحترم أراء الجميع، وخضنا مباراة العودة بشكل أفضل من لقاء الذهاب، خاصة وأن اللاعبين واجهوا صعوبات في لقاء العودة بسبب نقص الاكسجين، واشتكى بعضهم في مباراة الذهاب".

وواصل جوميز:" أداء الفريق يتحسن تدريجيًا، ولدي ثقة في قدرات اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل".

وتابع المدير الفني:" لدينا بعض المشاكل ولكن ليست في وسط الملعب ونعمل على حل هذه المشاكل"

وأضاف جوميز:" لدي ثقة في لاعبي فريقي كما أكدت ونبذل قصارى جهدنا في لقاء الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي".

وفيما يخص الإصابات التي تعرض لها بعض لاعبي الفريق قال المدير الفني:" جميع الإصابات التي حدثت عبارة عن كدمات بسبب طريقة لعب الفريق الكيني ولا توجد إصابات عضلية". 

وحقق الزمالك الفوز على ضيفه الشرطة الكيني بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليصعد الأبيض حامل اللقب لدور المجموعات.

سجل هدفي الزمالك، أحمد زيزو وناصر ماهر، بينما سجل جيسي وير هدف فريق الشرطة الكيني، وكل الأهداف جاءت في الشوط الثاني بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، قد انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

تشكيل الزمالك ضد الشرطة الكيني

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويجلس على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمد عاطف وأحمد محمود وزياد كمال ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي وحسام أشرف.

تشكيل الشرطة الكيني أمام الزمالك

حراسة المرمى: ماتاسي باتريك.

خط الدفاع: عبود عمر خميس – محمد موسى مايكو-  ديفيد أوشينجي – رشيد توها.

خط الوسط: مارفن نابوير -  فرانسيس كاتيها نيامبورا –  ألفن مانجيني - بركا بادي.

خط الهجوم:  جيسي جاكسون ويري – ألفريد ليكيو.

الزمالك يفوز على الشرطة الكيني 2-1 ويصعد لدور المجموعات بالكونفدرالية (صور)

جيسي وير يسجل هدف الشرطة الكيني الأول في مرمى الزمالك

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