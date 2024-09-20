نائب محافظ سوهاج يتابع تشغيل مجمع المواقف الجديد بحي غرب

تابع الدكتور محمد عبدالهادي نائب المحافظ، اليوم، بدء تشغيل مجمع المواقف الجديد أعلى مفيض ترعة نجع حمادى بنطاق حى غرب سوهاج تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بحضور اللواء ياسر اللبودى مساعد مدير الأمن، والعميد محمد عبد العزيز قائد مرور سوهاج، والعقيد حمدي أبو رية رئيس مباحث المرور، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب، وذلك فى إطار توجهات الدولة، ورؤية القيادة السياسية بضرورة إنشاء مواقف وأسواق حضارية جديدة، والقضاء على العشوائيات.

نائب محافظ سوهاج يشيد بمجمع المواقف الجديد

وأوضح نائب المحافظ أن المواقف التي تم نقلها لمجمع المواقف الجديد هي مواقف "البلينا، وجرجا، والعسيرات، والمنشاة، وأولاد سلامة"، مشيرا إلى تطوير ورفع كفاءة المنطقة بالكامل لخدمة المواطنين، حيث تم رصف وتمهيد جميع الطرق المؤدية إلى الموقف الجديد، ورفع كفاءة الإنارة بالمنطقة، وتركيب لافتات حضارية جديدة تشير إلى موقع كل موقف داخل المجمع، والتعريفة الخاصة به.

وأشار نائب المحافظ إلى تشغيل خط سرفيس من موقع الموقف القديم إلى مجمع المواقف الجديد للتيسير على المواطنين، وتسهيل الوصول إلى الموقف.

نائب المحافظ يستمع إلى عدد من الركاب والسائقين وسعادتهم بالموقف الجديد

والتقى نائب المحافظ عدد من الركاب والسائقين، الذين أبدوا سعادتهم بالموقف الحضاري الجديد، كما اطمأن على الالتزام بالتعريفة المقررة، ووضع ملصقات بالتعريفة المقررة على جميع السيارات، موجها بسرعة تشغيل الكافيتريا، والمحلات الموجودة بالمجمع لخدمة المواطنين المترددين على الموقف.

تضمنت جولة نائب المحافظ ومرافقيه أيضا تفقد موقع الموقف القديم الذى تم نقله لبحث الاستغلال الأمثل للموقع القديم، واستغلاله فى مشروع خدمي يعود بالنفع

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