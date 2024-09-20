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محافظات

محافظ سوهاج يحيل واقعة وفاة طفل داخل غرفة صرف صحي بمستشفى برديس للنيابة العامة

اللواء عبد الفتاح
اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج

أحال اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج واقعة الطفل "يوسف محمود فوزى" والذى وافته المنية، مساء اليوم، إثر حادث سقوطه داخل غرفة صرف صحي بمستشفى برديس بالبلينا للنيابة العامة للتحقيق  فى الواقعة والوقوف على أسباب الحادث، وتحديد المسئولية.

وفور وقوع الحادث وجه المحافظ المختصين بالمحافظة بالانتقال إلى موقع الحادث للمتابعة وتقديم كافة أوجه الرعاية والمساندة لأسرة الطفل واتخاذ اللازم لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات.

كما كلف المحافظ مسئولي مديرية الصحة بتحديد المسئوليات الإدارية، والتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل للمرور على كافة المنشآت والوحدات الصحية لمراجعة كافة التدابير اللازمة لحماية المترددين عليها.

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