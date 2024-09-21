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ثقافة وفنون

أشرف عبد الباقي يكشف سر حبه للمسرح

أشرف عبد الباقي،
أشرف عبد الباقي، فيتو

كشف الفنان أشرف عبد الباقي، مفاجأة عن محطات في حياته الفنية والشخصية، وسر شغفه بالمسرح والسينما.

وتحدث أشرف، خلال لقائه ببرنامج Sold Out الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد عبر قناة CBC، عن نجاحه الأخير في مسرحية البنك سرقوه، التي عرضت ضمن مهرجان العلمين الجديدة. 

وأكد أشرف عبد الباقي أن المسرح يمثل جزءا كبيرا من حياته الفنية، قائلا: حبيت المسرح والسينما من وأنا صغير، وتعلمت الأساسيات من والدي، الذي كان يهتم بكل تفاصيل عملي.

وتحدث أشرف عبد الباقي عن بداياته الفنية، مؤكدا أن المسرح كان بوابته الأولى للدخول إلى عالم الفن، وقد قدم العديد من المسرحيات التي ساعدته على بناء اسمه.

كما كشف أن أول ظهور له في السينما كان من خلال دور صغير في فيلم سمك لبن تمر هندي مع النجم محمود عبد العزيز، مشيرا إلى أن هذا الدور كان له الفضل في فتح الباب أمامه للمشاركة في مزيد من الأعمال السينمائية.

وكشف أشرف سر غيابه عن السينما خلال الفترة الأخيرة، وقال إن السبب الرئيسي، هو انشغاله بمسرح مصر، الذي استمر لمدة 7 سنوات، قائلًا: كان من الصعب جدا التفرغ لأي عمل آخر بسبب التزامي بمسرح مصر، حتى أنني قدمت مسلسل عائلة زيزو في فترة قصيرة توقفت فيها عروض المسرح.

يذكر أن آخر أعمال أشرف عبد الباقي مسرحية البنك سرقوه، والتي تدور أحداثها في إطار كوميدي حول هروب مجرم خطير من السجن للتخطيط لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك، يلعب عبد الباقي دور مدير البنك، ويشاركه البطولة سليمان عيد وكريم محمود عبد العزيز.

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