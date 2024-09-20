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رئيس جامعة سوهاج يتابع الاستعدادات النهائية لاعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الدكتور عاشور عمري عضو المركز القومى للتدريب وإعداد القيادات بأمانة المجلس الأعلى للجامعات سابقًا، للوقوف علي الإستعدادات النهائية لإعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عنبر محمود مدير المركز.

رئيس جامعة سوهاج مركز تنمية القدرات يستهدف تطوير وتدريب وتنمية مهارات العاملين 

وأكد رئيس الجامعة علي أن مركز تنمية القدرات يستهدف التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية، مما يحقق أهداف استراتيجية التطوير بالجامعة  من خلال صقل مهارات أعضاء هيئة التدريس ومنتسبيها، وإكسابهم المهارات المختلفة لتحسين أدائهم الوظيفى والمعرفي، من خلال عقد عدد من الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل المختلفة، مثمنًا الجهود المبذولة من قبل الدكتور عنبر محمود مدير المركز، وجميع القائمين عليه لتقديم خدمات متميزة، وتحقيق طفرة كبيرة بكافة الأنشطة والدورات التدريبية المقدمة بما يحقق معايير جودة مخرجات التعليم بالجامعة.

وأشاد الدكتور عاشور عمري بما يقدمه المركز من جهود لتطبيق مفاهيم، وممارسات التطوير الذاتي المستمر، وتلبية احتياجات المستفيدين، والدعم الكبير الذي يقدمه رئيس الجامعة لتحقيق رؤية الجامعة بأن يكون المركز معتمدًا محليًا، وإقليميًا؛ لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والقيادات ونشر ثقافة التطوير الجامعي.

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رئيس جامعة الدكتور حسان النعماني تطوير وتدريب المركز القومى للتدريب

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