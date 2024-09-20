آمال ماهر ترفع شعار SOLDOUT وتتصدر التريند قبل حفلها بالسعودية الليلة

تصدرت المطربة آمال ماهر تريندات منصات السوشيال ميديا قُبيل انطلاق حفلها مساء اليوم الجمعة في منطقة الأحساء بالمملكة العربية السعودية.

وقبيل انطلاق الحفل أعلنت الشركة المنظمة للحفل أنه تم نفاد جميع التذاكر لترفع آمال ماهر شعار الــ SOLD OUT.

ويأتي حفل آمال ماهر ضمن احتفالات السعودية باليوم الوطني السعودي الـ 94.

حفل آمال ماهر بالسعودية

ومن المقرر أن تحيي آمال ماهر حفلها وتقدم عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور.

إذ تقدم خلاله باقة من أجمل أغانيها ورصيدها المتنوع، إضافةً لأدائها لأروع كلاسيكيات الشرق الأوسط، حيث ستؤدي أغنيات لكوكب الشرق أم كلثوم ووردة وعبد الحليم حافظ.

ومن أغنياتها، ستقدم على خشبة مسرح قرطاج (اتقى ربنا، اللي قادرة، أنا بعشق الغنا، ولاد النهاردة، أعرف منين، أصل الأحساس)، وأغاني من أحدث ألبوماتها أنا كويسة.

أسعار تذاكر حفل أمال ماهر

وكشفت الشركة المنظمة لحفل آمال ماهر عن أسعار تذاكر الحفل وقالت إن الأسعار تنقسم بين الفئات السعرية التالية: (150 ريالا سعوديا، 250 ريالا سعوديا، 450 ريالا سعوديا).