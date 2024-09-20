آمال ماهر ترفع شعار SOLDOUT وتتصدر التريند قبل حفلها بالسعودية الليلة
تصدرت المطربة آمال ماهر تريندات منصات السوشيال ميديا قُبيل انطلاق حفلها مساء اليوم الجمعة في منطقة الأحساء بالمملكة العربية السعودية.
وقبيل انطلاق الحفل أعلنت الشركة المنظمة للحفل أنه تم نفاد جميع التذاكر لترفع آمال ماهر شعار الــ SOLD OUT.
ويأتي حفل آمال ماهر ضمن احتفالات السعودية باليوم الوطني السعودي الـ 94.
حفل آمال ماهر بالسعودية
ومن المقرر أن تحيي آمال ماهر حفلها وتقدم عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور.
إذ تقدم خلاله باقة من أجمل أغانيها ورصيدها المتنوع، إضافةً لأدائها لأروع كلاسيكيات الشرق الأوسط، حيث ستؤدي أغنيات لكوكب الشرق أم كلثوم ووردة وعبد الحليم حافظ.
ومن أغنياتها، ستقدم على خشبة مسرح قرطاج (اتقى ربنا، اللي قادرة، أنا بعشق الغنا، ولاد النهاردة، أعرف منين، أصل الأحساس)، وأغاني من أحدث ألبوماتها أنا كويسة.
أسعار تذاكر حفل أمال ماهر
وكشفت الشركة المنظمة لحفل آمال ماهر عن أسعار تذاكر الحفل وقالت إن الأسعار تنقسم بين الفئات السعرية التالية: (150 ريالا سعوديا، 250 ريالا سعوديا، 450 ريالا سعوديا).
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.