أكثر شيوعًا لدى كبار السن، أسباب وأعراض إعتام عدسة العين

إعتام عدسة العين عبارة عن مناطق غائمة تتكون على عدسة العين.

إعتام عدسة العين المرتبط بالعمر هو النوع الأكثر شيوعًا، وتشمل الأعراض عدم وضوح الرؤية الوهج حول الأضواء.

ما هو إعتام عدسة العين؟

إعتام عدسة العين عبارة عن مناطق غائمة تتكون على عدسة العين، والعدسة عبارة عن بنية شفافة ومرنة تتكون في الغالب من البروتينات، ومع التقدم في العمر، تتحلل البروتينات الموجودة فيها، لتشكل بقع غائمة تؤثر على الرؤية.

بمرور الوقت، قد تتدهور الرؤية، ويجد صعوبة في أداء المهام الروتينية.

يعتبر مقدمو الرعاية الصحية إعتام عدسة العين جزءًا لا مفر منه من الشيخوخة، وإعتام عدسة العين المرتبط بالعمر هو الشكل الأكثر شيوعًا لهذه الحالة.

أعراض إعتام عدسة العين

تتضمن أعراض إعتام عدسة العين ما يلي:

رؤية غائمة أو غير واضحة أو ضبابية أو غشائية.

تغيرات في طريقة رؤية الألوان (قد تبدو الألوان باهتة أو غير واضحة).

حساسية لأشعة الشمس الساطعة أو المصابيح الأمامية أو المصابيح.

الوهج، بما في ذلك الهالات أو الخطوط التي تتشكل حول الأضواء.

صعوبة الرؤية في الليل.

تغيرات في وصفة الرؤية، بما في ذلك قصر النظر الذي يزداد سوءًا.

الحاجة إلى ضوء أكثر سطوعًا للقراءة.

الرؤية المزدوجة.

اسباب إعتام عدسة العين

السبب الرئيسي لإعتام عدسة العين هو التحلل التدريجي للبروتينات في العدسة.

ومع ذلك، يمكن أن تزيد بعض العوامل الوراثية والبيئية من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين أو الإصابة به في سن أصغر مقارنة بالآخرين.

عوامل الخطر للإصابة بإعتام عدسة العين

تنقسم عوامل الخطر لتكوين إعتام عدسة العين إلى ثلاث مجموعات رئيسية: بيئية وطبية وجينية.

عوامل الخطر البيئية

عوامل الخطر البيئية هي تلك التي يواجهها في العالم من حوله، وهي في بعض الأحيان مواد سامة يستنشقها أو يبتلعها، العوامل البيئية ضارة لأنها تزيد من كمية الجذور الحرة في الجسم، وهي جزيئات غير مستقرة تضر بالخلايا السليمة، ويمكن للجذور الحرة، عن طريق إلحاق الضرر بالخلايا في عدسة العين، أن تؤدي إلى تكوين إعتام عدسة العين.

عوامل الخطر البيئية تشمل:

تلوث الهواء.

دخان التبغ.

الكحول.

المواد الكيميائية الصناعية.

المبيدات الحشرية.

التعرض الطويل الأمد للأشعة فوق البنفسجية من الشمس.

تاريخ العلاج الإشعاعي للجزء العلوي من الجسم.

عوامل الخطر الطبية

عوامل الخطر الطبية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين تشمل:

الإصابة بمرض السكري أو ارتفاع نسبة السكر في الدم.

إجراء بعض جراحات العيون، مثل الجلوكوما.

استخدام الكورتيكوستيرويدات لعلاج بعض الحالات الطبية (مثل التهاب المفاصل الروماتويدي).

الإصابة ببعض أمراض العيون، مثل الشبكية الصباغية أو التهاب العنبية.

عوامل الخطر الجينية

يزيد التاريخ العائلي للإصابة بإعتام عدسة العين من خطر الإصابة به، وتؤدي بعض الطفرات الجينية إلى إعتام عدسة العين الخلقي (الموجود عند الولادة)، وعندما يتعلق الأمر بإعتام عدسة العين المرتبط بالعمر، فإن الطفرات الجينية قد تجعل العدسة أكثر عرضة للتلف الناجم عن عوامل الخطر البيئية.